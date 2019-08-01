Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeğeninin iş yerindeki müşteriyi kazara vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin amcası tutuklandı. İddiaya göre, Şeref Şahin yeğenine ait Satıkadın Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesindeki Tekel bayisinde bulunduğu sırada, müşteri olarak gelen Sabit Yüksek ile şakalaştı. Kasanın yanında bulunan ruhsatsız tabancayı alan Şahin, Yüksek'e doğrulttuğu sırada tabanca ateş aldı. Ağır yaralanan Yüksek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi. Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından, Yüksek'in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olaya ilgili gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.