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Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeğeninin iş yerindeki müşteriyi kazara vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 18:34
Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Tekel bayisinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iş yeri sahibinin amcası tutuklandı.

İddiaya göre, Şeref Şahin yeğenine ait Satıkadın Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesindeki Tekel bayisinde bulunduğu sırada, müşteri olarak gelen Sabit Yüksek ile şakalaştı.

Kasanın yanında bulunan ruhsatsız tabancayı alan Şahin, Yüksek'e doğrulttuğu sırada tabanca ateş aldı.

Ağır yaralanan Yüksek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yüksek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Keçiören Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından, Yüksek'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Olaya ilgili gözaltına alınan Şahin, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:34
  1. Kahramankazan
  2. Tekel bayi

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