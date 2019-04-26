BURDUR (AA) - Burdur'da Teke Yöresi 5. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında, "Honamlı Teke, Oğlak ve Koç Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Köy-Koop Genel Başkanı Yakup Yıldız, Salı Pazarı Uzay Çatı Fuar Alanı'nda düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada, en güzel Honamlı tekesi, Merinos koçu ve oğlakların yarışacağını söyledi.

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan da yarışmaya genelde hepsinin birinci olarak seçilebilecek hayvanların getirildiğini belirterek, "Hayvanların hepsi çok güzel, bakımlı, birincilik küçük ayrıntılarda gizli. Onun için yetiştiricilerimiz kırılmasınlar ben hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından hayvanlar, yetiştiricileriyle jüri üyelerinin ve izleyicilerin karşısına çıktı.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi akademisyenlerinden ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinden oluşan jüri üyeleri, yarışmada hayvanların vücut ölçüleri, yaşları, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre seçimlerini gerçekleştirdi.

Yapılan değerlendirmede en güzel damızlık Honamlı teke kategorisinde yetiştirici Engin Aksoy'un "Yiğit" adlı tekesi, Merinos koç kategorisinde Halil Ekici'nin "Sultan" adlı koçu, Oğlak kategorisinde ise Hayrettin Akan'ın "Yenaldo" adlı oğlağı birinci oldu.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.



