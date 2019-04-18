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TEKDER Genel Başkanlığından Başkan Yardımcısı Varank’a teşekkür

Türkiye Tekder Genel Başkanı Murat Çatalçam Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı ziyaret etti.

18 Nisan 2019 Perşembe 16:43
TEKDER Genel Başkanlığından Başkan Yardımcısı Varank’a teşekkür

Türkiye Tekder Genel Başkanı Murat Çatalçam Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı ziyaret etti.


Türkiye Tekder Genel Başkanı Murat Çatalçam ve yönetim kurulu Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıcı Fatma Varank’ı makamında ziyaret etti. Başkan Çatalçam ziyarette Teknikerler Odası çalışmaları hakkındaBaşkan Yardımcısı Varank’a bilgiler verdi. Başkan Çatalçam, ziyarette 2 Haziranda uygulanmaya konulacak yapı denetim, şantiye şefliği ve kanun hükmünde kararnamesi için Başkan Yardımcısı Varank’a teşekkür etti. Çatalçam açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen Çevre Bakanımız, bakan yardımcılarımız ve bürokratlara 5 milyon meslek yüksek okulu mezunu adına şükranlarımızı sunduk. Şu an 26 ilde şube ve temsilcilik bazında teşkilat çalışması yapılmış olup, 1 yıl içinde 81 ilde teşkilatlanma hedefimizin olduğunu, bize verecekleri destek ile ivme kazanacağımızı anlattık. Yine önemli hedeflerimiz arasında olan teknikerler odası çalışmamız hakkında bilgiler verdik. Gelinen noktaya değindik. Karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunduk. TEKDER’in 60. Yıl anısına hazırlattığımız hediyemizi takdim ettik. Oda çalışmamız tamamlanana kadar inşaat teknikerleri, makine teknikerleri, elektrik teknikerleri, ehliyet liyakat sahibi kurumsal 60 yaşında dernek olarak üyelik bilgi formunu belediyelere bizim vermemiz gereğinden hareketle, amaç ve niyeti belli olmayan ya da tüzüğüyle faaliyetleri örtüşmeyen veyahut da güdümlü, kötü niyetli, köklü geçmişi olmayan STK’larından alınmasının sakıncalarını ve alakasız memo, odalardan da alınmasının memleket yararına olmayabileceği düşüncemiz anlatıldı. Bir çok başlıkta bakış ve görüşümüzün yakın olduğu görüldüğünden derneğimiz yararına olumlu bir ziyaret oldu. Görüşme sonrası başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm bakanlık ekibine 50 yıldır vesayet altında hakları verilmemiş milletimizden sonra bizim camiamızda, teknikerlerde de haklarını verdikleri, sahip çıktıkları için teşekkür ettik.”

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 16:43
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