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Tekden öğrencilerinden Türkmen öğrenciler yararına kermes

Tekden Ortaokulu öğrencileri tarafından ’Gönül Kardeşliği’ projesi kapsamında Türkmen yetim öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:30
Tekden öğrencilerinden Türkmen öğrenciler yararına kermes

Tekden Ortaokulu öğrencileri tarafından ’Gönül Kardeşliği’ projesi kapsamında Türkmen yetim öğrenciler yararına kermes düzenlendi.


Tekden Ortaokulu’nda düzenlenen kermes hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Göksel Orhan, Afrin’de yaptırılan okul ve eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydederek; "2018 Eylül ayında Artvin’de bir okul yaptırmıştık. Şuanda orada bin 100 öğrenci okuyor ve bu öğrencilerin çoğu yetim. Bizler, o öğrencilerin kırtasiye masraflarını her ay karşılıyoruz. Her sınıfın bir yetimi var gönül kardeşliği projemizle onlara destek veriyoruz. Bugün de yapmış olduğumuz kermesi Türkmen yetim öğrenciler yararına düzenledik. O öğrencilerimizin eğitimsel faaliyetlerine ve okulun ihtiyaçlarına harcanacak şekilde yardım kermesi oldu. Geçen yıl yapmıştık ve büyük miktarda o okulumuza katkıda bulunduk. İnşallah bugün de öğrencilerimize katkıda olacak kermesimizi düzenliyoruz. Özellikle bu kermesin hazırlanmasında okul aile birliğimize, eğitim liderleri, öğrenciler ve velilere de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Kermesten elde edilecek gelir ile Afrin’de yaptırılan okula katkıda bulunulacak.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:30
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