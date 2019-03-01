Tekden Koleji’nde ‘Bir Usta Bin Çırak’ söyleşileri devam ediyor

Tekden Koleji öğrencileri tarafından ’Bir usta, bin çırak’ adıyla düzenlenen söyleşiler devam ediyor.

Tekden Koleji öğrencileri tarafından ’Bir usta, bin çırak’ adıyla düzenlenen söyleşiye, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk konuk olarak katıldı.

Tümtürk, burada yaptığı konuşmada, “Çin’de devşirme ve mankurtlaştırma projesi icra edilmektedir. Bu yönüyle baktığınızda Çin’in Doğu Türkistanlılara hiçbir katkı sağladığını söyleyemeyiz. Tam tersi, Doğu Türkistan’da son 1 asır içerisinde işgalden sonra 70 yıllık süre içerisinde 3-4 defa bizim dilimizi değiştirerek bizi tarihimizden, kültürümüzden ve medeniyetimizden koparma teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bunda da çok başarılı olmuşlardır. Halkımızın bugün cahil kalmasındaki en büyük etkenlerden birisi Çin’in Doğu Türkistan milli maarifini zorla değiştirmesi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.