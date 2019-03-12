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Tekden Koleji öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’u andı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98.

12 Mart 2019 Salı 11:54
Tekden Koleji öğrencileri Mehmet Akif Ersoy’u andı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. Yılında Tekden Ortaokulu öğrencileri milli şair Mehmet Akif Ersoy’u andı.


Tekden Koleji Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz, Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan, davetliler ve öğrenciler katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan, “Hayatında siyah leke bulunmayan bir hareket ve iman adamından bahsedeceğiz. Demirden bir iradeyi ahenk ile üzerinde yürüten kararlı bir adamdan bahsedeceğiz. En iyi nasihatin örnek insan olmaktan geçtiğine inanıp hayatını örnek alınacak şekilde yaşayan vatan şairinden bahsedeceğiz. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatından, sanatından ve karakterinden bahsedeceğiz. Varlıkta da, yoklukta da her zaman şerefli dik duran bir insan, tok sözlü, hiçbir koşulda ve hiçbir kimse karşısında sözünü esirgemeyen, ‘Sözüm hakikat olsun’ diyecek kadar doğrudan yana olan insandan bahsedeceğiz” ifadelerini kullandı.


Düzenlenen etkinlik öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:54
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