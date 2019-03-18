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Tekden Koleji öğrencileri Çanakkale şehitlerini unutmadı

Tekden Ortaokulu öğrencilerinin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:47
Tekden Koleji öğrencileri Çanakkale şehitlerini unutmadı

Tekden Ortaokulu öğrencilerinin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler izleyenler tam not aldı.


Tekden Ortaokulu öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Öğrenciler tarafından Çanakkale Savaşı’nda yaşanan olayların canlandırıldığı etkinlik, izleyenlerden büyük alkış aldı.


Etkinlik hakkında bilgiler veren Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan, “Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü dolayısıyla düzenlediğimiz etkinliklerine geçen hafta istiklal Marşının kabulü ve Milletin Sesi Mehmet Akif programıyla başlamıştık. Hayatında siyah leke olmayan Mehmet Akif’in hayatını öğrencilerimizle paylaştık ve İstiklal Marşı’mızın kabulünün 98. Yıldönümünü kutladık. Bugünde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü dolayısıyla öğrencilerimiz etkinlik düzenliyor. Bu etkinliklerle öğrencilerimize cesareti, inancı ve imanı anlatıyoruz. Öğrencilerimiz Yahya Çavuş, Seyit Onbaşı oluyorlar Conkbayırı’nda Mustafa Kemal oluyorlar. Tarihten aldığımız gücü geleceğe taşıyacak özellikleri kendilerine yerleştireceklerini düşünüyoruz. Çanakkale ruhu bu milletin hiçbir zaman kaybetmediği bir ruhtur. Nitekim, 15 Temmuz’da bu ruh yeniden ortaya çıktı ve hainlere bu asil ruhla Türk milleti dur demiştir. Hiçbir güç Çanakkale ruhunu Türk milletinin içinden silemeyecektir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:47
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