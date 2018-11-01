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Tek tip askerlik silah altındakilere vuracak mı? Askerlik kaç ay olacak?

Peygamber ocağı olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel askerliğe geçilmesiyle birlikte normal askerlik süresinin kısalması gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek” dediği yeni askerlik sisteminin çalışmalarına devam edildiğini vurguladı. Peki tek tip askerlik nasıl olacak, kimler yararlanacak?

01 Kasım 2018 Perşembe 21:02
Tek tip askerlik silah altındakilere vuracak mı? Askerlik kaç ay olacak?

Peygamber ocağı olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin profesyonel askerliğe geçilmesiyle birlikte normal askerlik süresinin kısalması gündemde. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek” dediği yeni askerlik sisteminin çalışmalarına devam edildiğini vurguladı. Peki tek tip askerlik nasıl olacak, kimler yararlanacak?

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını bildirdi. Bakan Akar, “Askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde biter.” dedi.

“Kısa sürede Cumhurbaşkanı’na sunacağız”

Bakan Akar askerlik konusunda çalışmaların kısa sürede bitirip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını söyleyerek, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.” İfadesini kullandı.

Tek tip askerlik nasıl olacak?

Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 21:02
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