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Tek tip askerlik mi geliyor? 12 ay askerlik kısalacak mı? İbrahim Kalın'dan son dakika askerlik kısalacak mı açıklaması

Bedelli askerliğin çıkmasından sonra gözler normal askerlik yani 12 ay yapılan zorunlu askerlik süresinin kısalması gündeme geldi. 12 ay olan askerlik süresinin 9 aya düşeceği ve uzun dönem-kısa dönem askerliğin kalkacağı ve tek tip askerliğin geleceği hep konuşuldu. Askerlik süresine ilişkin en yetkili birim olan Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan son dakika askerlik kısalacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor? Askerlik süresi ne kadar olacak? İşte askerlik kısalıyor mu, askerlikte süre ne olacak? Sorularının detayları.

08 Ekim 2018 Pazartesi 23:04
Tek tip askerlik mi geliyor? 12 ay askerlik kısalacak mı? İbrahim Kalın'dan son dakika askerlik kısalacak mı açıklaması

Bedelli askerliğin çıkmasından sonra gözler normal askerlik yani 12 ay yapılan zorunlu askerlik süresinin kısalması gündeme geldi. 12 ay olan askerlik süresinin 9 aya düşeceği ve uzun dönem-kısa dönem askerliğin kalkacağı ve tek tip askerliğin geleceği hep konuşuldu. Askerlik süresine ilişkin en yetkili birim olan Cumhurbaşkanlığından son dakika açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan son dakika askerlik kısalacak mı? Tek tip askerlik mi geliyor? Askerlik süresi ne kadar olacak? İşte askerlik kısalıyor mu, askerlikte süre ne olacak? Sorularının detayları.

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KABİNEDE, MECLİS’DE BUNLAR KONUŞULACAK

Kalın, “Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesini artırırken, öbür tarafta özellikle insani kapasite noktasında herhangi bir ihtiyaç ya da zafiyet içerisinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bu dengeyi gözeten bir çalışmanın yapılması gerektiğini vurguladı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 23:04
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