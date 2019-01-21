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Mahalle sakinlerine gece yarısı yangın şoku

Ankara'da 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan ve şizofreni hastası olduğu iddia edilen Safiye B.'nin evinde yangın çıktı. Alevlerin arsından yaralı halde kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken komşuları evi Safiye B.'nin ateşe verdiğini iddia etti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 07:31
Mahalle sakinlerine gece yarısı yangın şoku

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde Babür Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan Safiye B.'nin (34) evinde  saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Şizofreni hastası olduğu belirtilen kadın, alevlerin arasında çığlıklar atarak, duvarları yumruklamaya başladı. Çığlık seslerini duyan bina sakinleri, apartman boşluğuna çıktığında binayı saran dumanla karşılaştı.

Hızla apartmanı terk eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da dairesinde kalan Safiye B.'nin kurtarılması için çalışma yaptı. Yaralı halde binadan çıkarılan kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Üçüncü kez yaktı kendi evini"

Duvarlara vurulan yumruk seslerini duyarak olayı fark ettiklerini aktaran apartman sakinlerinden Figen Akın, "Yaklaşık yarım saat önce duvara vurulma sesi duyduk. Biraz bekledikten sonra polisi aradım. Tek tek kapılara vurup herkesi dışarı çıkardım. Bu ilk kez olan bir şey değil. Üçüncü kez yaktı kendi evini. Kendisi şizofreni hastası maalesef. Bizim can güvenliğimiz için de çok ciddi bir durum. Onun için şikayetlerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Yaklaşık bir senedir yalnız yaşıyor evde. Geceleri uyuyamıyoruz, uyku düzenlerimiz altüst oldu. Çok  korkuyoruz, geceleri çığlıklar atıyor. Kendisini seviyoruz, şuan böyle yürürken bile yüreğimiz sızladı" dedi. Polis ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 07:31
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