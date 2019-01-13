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2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a 2 rakip daha çıktı

ABD'de 2020'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde iki demokrat siyasetçi adaylığını duyurdu.

13 Ocak 2019 Pazar 07:26
2020 başkanlık seçimlerinde Trump'a 2 rakip daha çıktı

Meksika kökenli bir aileden gelen ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın  Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro ve Irak Savaşı'na katılan eski  bir asker olan Temsilciler Meclisi üyesi Tulsi Gabbard 2020 başkanlık  seçimlerinde aday olacaklarını açıkladı.

Castro, başkan adaylığını İngilizce ve İspanyolca olarak iki dilde  yaptığı konuşmayla Texas'ta açıklarken Gabbard ise başkanlık seçimlerine girmeye  karar verdiğini ve gelecek hafta adaylığını resmi olarak duyuracağını söyledi.

Tek Latin kökenli aday

Meksikalı göçmen bir kadının torunu olan 44 yaşındaki Castro'nun  başkanlık seçimlerinde tek Latin kökenli aday olması bekleniyor.

Irak Savaşı'na katılan eski bir asker olan Tulsi Gabbard ise 2012'de  Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Hindu üye olmuştu.

Demokratların önde gelen isimlerinden Massachusetts Eyaleti Senatörü  Elizabeth Warren de Trump'a rakip başkan adayları arasında yer alıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 07:26
  1. abd
  2. Aday
  3. başkanlık seçimleri
  4. trump
  5. Julian Castro
  6. Tulsi Gabbard

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