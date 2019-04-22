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"Tek taraflı yaptırımları ve dayatmaları kabul etmiyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "ABD’nin İran’dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek"- "Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz"

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:02
"Tek taraflı yaptırımları ve dayatmaları kabul etmiyoruz"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesinin bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyeceğini ve İran halkına zarar vereceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, ABD yönetiminin, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çavuşoğlu paylaşımında, "ABD’nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak şekilde küresel enerji piyasalarına tedarik konusunda güvence verdikleri kaydedilerek, "İran petrolü piyasadan çekildikten sonra da küresel talebin karşılanacağını garanti etmek üzere bu vakitli adımı atma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesine yer verilmişti.



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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:02
  1. ABD
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