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Otomotiv Tek şarjla 936 kilometre gitti! Škoda Peaq menzil rekoru kırdı
Otomotiv

Tek şarjla 936 kilometre gitti! Škoda Peaq menzil rekoru kırdı

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Tek şarjla 936 kilometre gitti! Škoda Peaq menzil rekoru kırdı

Škoda’nın tamamen elektrikli yeni amiral gemisi Peaq, Çek Cumhuriyeti’nden Hollanda’ya uzanan yolculukta şarj edilmeden 936 kilometre yol aldı. Yedi koltuklu SUV, resmi WLTP menzilinin yaklaşık yüzde 45 üzerine çıktı.

Škoda’nın yeni elektrikli SUV modeli Peaq, menzil performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Peaq, tek şarjla 936 kilometre yol kat ederek yedi koltuklu elektrikli SUV’lar arasında menzil rekoruna imza attı. Škoda’nın Çek Cumhuriyeti’ndeki MladáBoleslav merkezinden Hollanda’ya uzanan yolculuğu boyunca şarj edilmeyen Peaq, 100 kilometrede yalnızca 9.2 kWh ortalama enerji tüketimi gerçekleştirdi.

 

Maksimum enerji verimliliği

Škoda çalışanları MarekJež ve JakubKrs tarafından gerçekleştirilen ve TÜV SÜD gözetiminde yapılan rekor denemesinde, seri üretim Škoda Peaq 90 kullanıldı. Araçta standart düşük yuvarlanma dirençli lastiklerle donatılmış 19 inç jantlar yer aldı.Modelin 647 kilometreye kadar olan WLTP menzilini 289 kilometre aşan Peaq, böylece resmi menzil değerinin yaklaşık yüzde 45 üzerine çıktı. Peaq’ın 0.249’luk hava sürtünme katsayısı da enerji verimliliğine katkı sağladı. Bu doğrultuda rota, menzili destekleyecek şekilde belirlenirken sürüş tarzı da maksimum enerji verimliliğine göre uyarlandı.

 

Rekora yolculuk

Rekor yolculuk, 25 Ağustos Salı günü öğle saatlerinde Škoda’nınMladáBoleslav’daki merkezinden başladı. Almanya üzerinden Hollanda’ya ilerleyen ekip, sürücü değişiklikleri ve molaların ardından Çarşamba sabahı Hollanda’ya ulaştı. Yolculuk aynı günün öğleden sonrasında Zandvoort sahil kasabasında tamamlandı.

 

10 binden fazla sipariş verildi

ŠkodaPeaq, markanın bugüne kadarki en büyük ve en geniş SUV modeli olarak ürün gamının zirvesinde yer alıyor. Yedi koltuklu tamamen elektrikli model,yüksek konfor teknolojileri, dikey bilgi-eğlence ekranı, gizli kapı kolları veDynamicShade Control teknolojisine sahip panoramik cam tavan gibi birçok özellikle geliyor. Seri üretiminin ardından ilk müşterilerine ulaşmaya başlayan Peaq’a yönelik talep de artmaya devam ediyor. Škoda’nın yeni elektrikli amiral gemisi için bugüne kadar 10 binden fazla sipariş verildi.

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