Tek parmağıyla yazdığı kitabını imzaladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da üç aylıkken geçirdiği ateşli hastalık sonucu vücudunda işaret parmağı dışında hiçbir yerini oynatamayan yüzde 98 engelli 38 yaşındaki Rukiye Türeyen, tek parmağıyla yazdığı kitabını sevenleri için imzaladı.

Türeyen için Adapazarı ilçesinde bir alışveriş merkezinde imza etkinliği düzenlendi. Burada her yaştan okurlarıyla bir araya gelen Türeyen, yakınlarının yardımıyla "Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar" kitabını imzaladı.

Rukiye Türeyen'i gören okurları, onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Bu kadarını beklemiyordum"

Türeyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, gelenlere teşekkür etti.

Heyecandan konuşamadığını ifade eden Türeyen, "Bu kadarını beklemiyordum. Hayaldi, gerçek oldu. Kendi kendime, 'Nereden nereye?' diyorum. Okurlarıma teşekkür ediyorum. Beni buralara kadar taşıdıkları için sağ olsunlar." diye konuştu.

Anne Fatma Türeyen de işlerin bu noktaya geleceğini düşünmediğini ancak kızının azmine güvendiğini aktardı.

Kızının kitabının okunmasını çok istediğini dile getiren Türeyen, "Dilekleri yerine geldi. Onunla gurur duyuyorum, çok memnunum. Gelen gelmeyen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Bengü Eriş ise "Rukiye Abla'yı sınıfça çok seviyoruz. Gerçekten de çok güzel kitabı var. Sınıfça okuduk. Beni en çok bu kitabı yazmak için uğraşları etkiledi. Bu durumda olan bir kişi için çok değişik bir şey." dedi.

Sakarya'da geçirdiği ateşli hastalık sonucu vücudunda işaret parmağı dışında hiçbir yerini oynatamayan Rukiye Türeyen, tek parmağıyla yazdığı ilk kitabının geliriyle annesine ev almayı, hazırlıklarını sürdürdüğü ikinci kitabıyla da rehabilitasyon merkezi kurmayı hedefliyor.