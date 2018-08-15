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AK Partili Bülent Turan: Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına değinen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz. Tek ölçü dolar değil." dedi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:21
AK Partili Bülent Turan: Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz. Artık karşılarında diz çöktürecekleri, planlarla yön verecekleri bir ülke yok. Tek ölçü dolar değil." dedi.

''TÜRKİYE BİRÇOK AB ÜLKESİNDEN DAHA İYİ DURUMDA''

Turan, AK Parti Çan İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülke olarak güçlü ekonomiye ve yönetime sahibiz. Artık karşılarında diz çöktürecekleri, planlarla yön verecekleri bir ülke yok. Tek ölçü dolar değil." diyen Turan, ABD'nin Türkiye'den çok daha fazla borcu olduğuna işaret etti.

Turan, borçlanmanın küresel ekonominin unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Dünya üzerinde tek borçlu Türkiye'ymiş gibi hareket edenlerin herhalde dünyadan haberleri yok. Küresel kamu borç stokları toplam küresel gelirin yüzde 80'lerine tekabül ediyor. Yani borçlanmak şu an küresel ekonominin en önde gelen unsurlarından bir tanesi. Bugün ABD'de kamu borç stoku yaklaşık 2018 yılı sonu itibariyle yaklaşık 22 trilyon dolar seviyelerinde seyrediyor. ABD'de kamu borç stokunun GSYH'ya oranı yüzde 108'lerde. Türkiye'nin kamu borç stokunun GSYH oranı 2017 sonu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerimize göre yüzde 28,2'dir. Türkiye'nin bu oranlamada birçok AB üyesi ülkelerinden dahi iyi durumda olduğu görülecektir." diye konuştu.

''BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ''

Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 47,5 milyar dolar cari açık verdiğine değinen Turan, şöyle devam etti:

"Cari açık 2017 sonu itibarıyla Amerika'da yaklaşık 522 milyar dolardı. Türkiye'nin cari işlemler açığı aylık bazda değerlendirilirse haziran ayında açıklanan rakamlar bir önceki yıla göre 818 milyon dolar azalarak, 2 milyar 973 milyon dolara gerilemiştir. Bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Dünya yeni bir ekonomik düzenin başlangıcına şahitlik ediyor. Türkiye bunların üstesinden gelecektir. Milletimizin bizlere vermiş olduğu destek ve gösterdiği güven ile ekonomik olarak yaşadığımız durumun en kısa sürede çözüleceğinden şüphemiz yok. Şunu unutmamak lazım, Türkiye batarsa okyanuslar karışır."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:21
  1. Bülent Turan
  2. AK Parti
  3. ABD
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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