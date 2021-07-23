Tek kurtuluş yolumuz: Aşı

Koronavirüsle mücadelede zafer için uzmanlar her gün vatandaşlara aşı uyarısını yapmaya devam ediyor. Akit aracılığıyla vatandaşlara seslenen Pendik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Çalık, "Biz sağlık çalışanları olarak üç doz aşımızı da yaptırdık. Çok şükür bugüne kadar ne ailemde ne de kendimde herhangi bir yan etki hissetmedim. Zaten bu salgından kurtulmak için aşıdan başka yol da yok” dedi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen Çalık, "İş yerleri kapandı, insanlar işsiz kaldı, sokağa çıkmamız bile yasaklandı. Hayatımızın artık normale dönmesi gerekiyor. Dördüncü ve beşincileri dalgaları yaşamamak ve hayatımızın normale dönebilmesi için herkesin aşısını olması gerekiyor” diye konuştu.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik ise, vatandaşların komplo teorilerine değil bilim adamlarına inanması gerektiğini söyledi. Çelik, "Bazı kesimler için sosyal medyada aşıya ilişkin yayılan dayanaksız bilgilere inanmak, hayatını bilime adayan insanlara inanmaktan daha kolay geliyor. Aşı karşıtlığı yaparak kargaşa peşinde koşanların iddiaları, bilimin gerçek verilerinin milyonda birini bile karşılamıyor. Vatandaşlarımız bilgi çöplüğüne değil, bilim insanlarına güvenmeli. Aşılama koronavirüsle mücadeledeki en önemli silah” dedi.