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Korona Virüs Tek kullanımlık maskelerle ilgili ezber bozan iddia
Korona Virüs

Tek kullanımlık maskelerle ilgili ezber bozan iddia

Koronavirüs için kullanılan cerrahi maskelerin 60 derece sıcaklıkla yıkanması durumunda 10 kere kullanmanın mümkün olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 05:27:00 -
Tek kullanımlık maskelerle ilgili ezber bozan iddia

1951 yılında kurulan Fransa Merkezli Batı Avrupa'nın en eski tüketici hakları koruma derneği "UFC-Que Choisir", hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen cerrahi maskeleri inceledi. Fransa medyasında yer alan ve "Cüzdanlarımız ve gezegenimiz için müjde!" başlığıyla verilen haberde, dört saatlik kullanım sonrası atılması gerektiği söylenen maskelerin 60 derece sıcaklıkla 10 yıkamaya dayanabildiği ve filtreleme kapasitelerini korudukları belirtildi.

Basit maskeler test edildi

Süpermarketler ve eczanelerden alınan EN14683 tip 3 maske ile yapılan araştırmada, Afnor/ DGA filtreleme garantisi olan maskelerin 10 yıkama sonrasında da rahatlıkla kullanılabildiği görüldü.

Ütü yapmak da arındırıyor

Yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulabileceği ya da en düşük ütü ayarıyla hafifçe ütülendiğinde filtreleme kalitesinin bozulmadığı belirtilen araştırmada, maskelerin filtreleme özelliğinden bir şey kaybetmedikleri kaydedildi.

Ayrıntılı testte, üç maskeden ikisinde EN 14683 standardında ve yüzde 95 bakteriyel filtrasyon verimliliği sağlayan cerrahi maskeler kullanıldı. Üçüncü maske ise eczaneden satın alınan "rahat" diye ifade edilen maskelerdendi.

Üç maskede de yapılan test sonrasında partiküllerin yüzde 98'den fazla durdurulduğu görülürken 10 yıkama sonrasında bu oranların cerrahi maskelerde sırasıyla yüzde 100, yüzde 90 olduğu tespit edildi. Eczaneden alınan özelliksiz olarak nitelenen maskede de koruma oranı yüzde 98 olarak tespit edildi.

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