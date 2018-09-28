0553 313 94 23

Tek kelime ile vahşet… Benzin döküp yakılarak öldürüldü!

BURSA’da sevgililerin ayrılık kavgası vahşete dönüştü. Ümit V. (30), barışmak için buluştuğu Şengül Vatansever’i (35) çıkan tartışmanın ardından otomobilde benzin dökerek ateşe verdi. Alev topuna dönen Vatansever’i otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V. otomobille kaçarken polis tarafından yakalandı. Vücutlarındaki yanıklar nedeniyle Kocaeli’ne sevk edilen yaralılardan Vatansever yaşamını yitirirken, Ümit V.’nin ise tedavisine yanık ünitesinde devam edildiği belirtildi.

28 Eylül 2018 Cuma 06:19
Tek kelime ile vahşet… Benzin döküp yakılarak öldürüldü!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Şengül Vatansever bir süredir birlikte olduğu, Kütahya Domaniç’den gelen erkek arkadaşı Ümit V. ile buluştu. İddiaya göre ayrılık aşamasında olan gençler, Millet Mahallesi’nde otomobilin içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Ümit V. otomobilde bulunan benzini direnmesine rağmen Vatansever’in üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alev topuna dönen Vatansever’in otomobilden indirirken kendisi de kısmen yanan Ümit V., araçla olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Ayrılmak isteyen sevgilisini benzin dökerek yaktıBursa'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından benzin dökülerek yakıldığı iddia edilen Şengül Vatansever öldü, olayın ardından trafik kazası geçiren şüpheli Ü.V. ağır yaralandı.daha fazla video için

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Yol kenarında bir kadının yandığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunda ağır yanıklar olan Vatansever’i Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ise şüpheli Ümit V.’yi kovalamaca sonucu yakaladı. Ancak, Ümit V. de vücudundaki yanıklar nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Vücutlarında ağır derece yanıklar meydana gelen Şengül Vatansever ile Ümit V., Uludağ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bulunan Yanık Ünitesi’nin tadilatta olması ve bu nedenle hasta kabul etmemesi nedeniyle Darıca Farabi Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Vatansever yaşamını yitirdi. Ümit V.’nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 06:19
  1. Kütahya
  2. Bursa
  3. bursa
  4. Şengül Vatansever
  5. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O ilde sabaha karşı korkutan deprem!
    1. O ilde sabaha karşı korkutan deprem!
    2. Bir kötü haber de Manisa'dan geldi.....
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Hollanda’dan dikkat çeken açıklama:..
    5. Almanya'dan Erdoğan açıklaması: Onları..
    6. Erdoğan ilginç diyaloğu anlattı…..
    7. Fiyatı bir ayda 54 lira zamlandı!
    8. ABD ve 6 ülke harekete geçti: Tarih..
    9. ‘Osmangazi’de anında ödeme için ısrar..
    10. Hakim bile isyan etti! ‘Derhal…’
    11. Antalya'da korkutan deprem
    12. Tek kelime ile vahşet… Benzin döküp..
    13. Şifreleri ortaya çıktı… İşadamları,..
    14. Slaven Bilic'in yeni takımı belli..
    15. Erkan Sözeri'den çarpıcı yorum: Şu..
    16. Aykut Kocaman'dan bomba açıklama:..
    17. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün..
    18. La Liga'da Enes Ünal fırtınası! Real..
    19. Türkiye'den BM açıklaması!
    20. Trump'ın 'Bay Kürt' sözleri tartışma..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?