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Tek katlı müstakil ev alev alev yandı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 09:41
Tek katlı müstakil ev alev alev yandı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sokağa dökülen bir grup mahalleli yangını korku dolu gözlerle izlerken, bazı vatandaşlar da cep telefonuna kaydetti.


Yangın, gece saatlerinde Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde kimsenin bulunmadığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken, yangını fark eden mahalleli panik halinde kendini sokağa atarak durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangın sonucu camların patladığı evin etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Tek katlı evin çatısından çıkarak ve korkuluk demirlerini keserek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından çevrede bulunan diğer evlere sıçramadan söndürdü. Alev alev yanan evi, sokağa dökülen bir grup mahalleli korku dolu gözlerle izlerken, bir grup vatandaş da cep telefonlarına kaydetti.


Tek katlı müstakil ev çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için ekipler inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 09:41
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