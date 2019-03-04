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Tek katlı evler karda kayboldu

Bitlis’te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler karda kaybolurken, 141 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
Tek katlı evler karda kayboldu

Bitlis’te 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle tek katlı evler karda kaybolurken, 141 köy yolu ise ulaşıma kapandı.


Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, 141 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Şubesi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışının durması ile birlikte kapanan köy yollarının ulaşıma açılacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü, bugüne kadar toplam 20 bin kilometre yolda karla mücadele yapıldığı ifade edildi.


Meteoroloji yetkilileri ise son 24 saatte kent merkezine 21 santimetre kar yağdığını, yerdeki toplam kar kalınlığının ise 2 metreye ulaştığını ifade etti.


Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler de kar yağışından nasibini aldı. Kar yağışı sonrası birçok tek katlı ev karda kaybolurken, mahallede yaşayan vatandaşlar ise bu yıl çok fazla kar yağdığını ve bu nedenle yaşamlarının zorlaştığını belirtti. Evlerine girip çıkarken zorluk yaşadıklarını dile getiren vatandaşlar, belediye ekiplerinden yolların zamanında açılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:17
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