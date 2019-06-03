Tek katlı evin çatı katında çıkan yangın korkuttu Zonguldak AlaplıilçesiKocaali köyünde tek katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.

Zonguldak AlaplıilçesiKocaali köyünde tek katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saat 10.00 sıralarında Alaplı ilçesine bağlı Kocaali köyündemeydana geldi.İsmet Uysal’a ait iki katlı evin çatı katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın çatıyı kullanılamaz hale getirdi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri köye sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangın sonrası çatı katı büyük hasar görürken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.