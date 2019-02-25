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Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Çal ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 22:58
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Çal ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Dağmarmara Mahallesi’nde Mert Bakkal’a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 22:58
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