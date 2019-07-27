Tek katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu Kırıkkale’de tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kırıkkale’de tek katlı ahşap evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin İlçesine bağlı Cankurtaran köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Salar’a ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kırıkkale ve Keskin Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Köylülerde itfaiye ekipleriyle beraber yangına müdahale etti. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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