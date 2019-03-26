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Tek istekleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin Manisa’da yaşatılması

Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa İl Başkanı Sertan Özkan 25 Mart 2009 yılında yaşanan helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı.

26 Mart 2019 Salı 12:37
Tek istekleri Muhsin Yazıcıoğlu’nun isminin Manisa’da yaşatılması

Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa İl Başkanı Sertan Özkan 25 Mart 2009 yılında yaşanan helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nu andı. Özkan, "Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak belediye başkanı olacak kişilerden şimdiden tek isteğimiz Manisa’da Muhsin Başkanın isminin yaşatılması konusunda hassasiyetli davranmalarıdır." dedi.


Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 10. yıl dönümünde bir açıklama yapan Anadolu Selçuklu Ocakları Manisa İl Başkanı Sertan Özkan, "Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu Başkanımızı kaybetmenin acısını 10 senedir yüreğimizden atamadık. Arama kurtarma çalışmaları, tam aksi aramama kurtarmama çalışması oldu. Aramalar başlamasına rağmen iki saatlik sürede yer tespiti yapılan helikopter enkazının 44 saat sonra bulunması, kasten yanlış yönlendirme yapılmış olması suikast olduğunu alenen belirtmektedir. İhlas Haber Ajansı (İHA) Sivas muhabiri İsmail Güneş kazadan sonra 112 acil servisi arayarak kazanın olduğunu bildirip uzun bir müddet yer tespiti yapılmasını istedi fakat İsmail Güneş’in çabalarına rağmen telefonda şarjı bitene kadar oyalandığı aşikardır. İsmail Güneş’in burada birileri var demesi üzerine telefon irtibatının kesilmesi daha hala açıklanamaması bizleri derin acılara sürüklemektedir. Bütün Alperenler şahittir ki liderimizin kazaya kurban gitmediği kasten suikaste uğradığı bir gerçektir. Aradan 10 yıl geçmesine rağmen olay daha hala aydınlatılmamıştır. Liderimizin şehit edilmesinin üzerinden bunca zamandır geçmesine rağmen olayın aydınlatılmaması ve kendilerini Muhsin başkanın yol arkadaşları olarak tanıtan ve çeşitli zamanlarda partide görev alıp şu anlarda devletin üst kademelerinde görev yapan insanların ve şu anda Muhsin Başkanın ismini kullanarak bir yere gelmiş milletvekili olmuş, danışman olmuş kişilerin hiçbir şekilde adım atmaması bizleri derin üzüntüye sokmaktadır. Bu kişilerin de Muhsin başkanın ölüm yıl dönümlerinde çıkıp ’Muhsin Başkan böyle bir liderdi, şöyle bir liderdi’ demeleri kendi menfaat ve çıkarlarından medyada yer bulmak istemelerinden başka bir şey değildir. Biz böyle kişilere diyoruz ki hiçbir şekilde inandırıcı değilsiniz. Bizler, Muhsin başkanı anacağınıza Muhsin başkanın katillerini bulmak için ne yaptınız? Bunlardan bahsedin diyoruz." diye konuştu.


Seçimlere sayılı günler kaldığını hatırlatan Özkan şunları söyledi: "Şu günlerde malumunuz seçim arafesindeyiz. Seçime giren partilerin belediye başkan adaylarına başarılar diliyoruz. Biz Anadolu Selçuklu Ocakları olarak belediye başkanı olacak kişilerden şimdiden tek isteğimiz Manisa’da Muhsin Başkanın isminin yaşatılması konusunda hassasiyetli davranmalarıdır. Biz Alperenler her seçim döneminde Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi rantlara alet edilmesine tepkimizi dile getiriyoruz. Her dönem liderimizin ismini kullanarak kapı kapı oy isteyenler, katilleri bulacaklarını ifade ederken, seçim sabahı söylediklerini unutmaktadırlar. Anadolu Selçuklu Ocakları olarak Muhsin Başkanın siyasi çıkarlara alet edilmemesini temenni ediyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:37
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