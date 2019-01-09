Tek isteğimiz “yeniden yargılama”

Bekir Çınar/Sivas Davası mazlumu

Ben 26 yıldır “Sivas Davasından” yatan bir kardeşiniz olarak, yayın hayatına girdiği 1993 yılından bu zamana kadar suçsuz yere yatan “Sivas mazlumlarına” sahip çıkan ve tüm zorluklara göğüs geren “Akit Gazetesi” ailesine şahsım ve ailelerimiz adına; Allah sizlerden razı olsun, Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin, sizler inancınızın gereği sorumluluğunuzu yerine getirdiğinize bizler şahidiz, Rabbim de şahit olsun.

Değerli Akit okuyucuları; bizler 26 yıldır kimseden bir af beklemedik, sadece bizler “yeniden yargılama” yapılsın beklentisi içinde olduk. Bizlere idam cezası veren dönemin hakimi “M. Orhan Karadeniz” 2008 yılına kadar görevde kalmış ve emekli olmuştur.

Bu hakim 1997 ile 2000 yılında idam cezası vermiş, 2003 yılında çıkarılan Eve Dönüş yasasına başvurduğumuzda, mahkemeye “Ankara Emniyet Müdürlüğü, Sivas davası sanıkları herhangi bir terör mensubu değildir” diye rapor göndermesine rağmen, bizlere terör örgütü muamelesi yaparak “bilgi” vermedikleri gerekçesiyle “Mahkeme Başkanı M. Orhan Karadeniz” ret cevabı vermiştir. Ancak burada ilginç olan “Üye Hasan Şatır – Üye Kadir Kayan ile Orhan Karadeniz” aynı mahkemede bulunuyorlar.

Yukarıda ismi bulunan üyeler FETÖ’den dolayı açığa alınmış, ayrıca mahkeme başkanı emekli olduktan sonra yerine gelen “Başkan Dündar Örsdemir ile üye Selahattin Türkeli” de FETÖ’den dolayı açığa alınmış, ayrıca “10 Nisan 2012 yılında M. Orhan Karadeniz” günah çıkarmış ve Akit gazetemize verdiği demeçte “Yargıtay’a direndik başaramadık” diyerek hangi şartlarda idam cezası verdiğini itiraf etmiştir.

Tüm bunlara rağmen neden hâlâ bir adım atılmıyor. Ergenekon davasının bozulma sebepleri arasında “Ergenekon adı altında bir örgüt yokmuş.” Adama sorarlar Sivas Davası sanıkları hangi terör örgütünün mensubu ki, hâlâ bu dava bozulmadı.

Ayrıca “DDK” araştırma raporu hazırladı. Raporda Sivas davasında ne gibi hukuksuzluk yapıldığını ortaya net bir şekilde koymuş, ayrıca “TMK’da değişiklik yapılmış ve bir örgütün terör örgütü olması için “silahlı” olması yönünde kanun çıkarılmış, bütün bunlara rağmen Sivas davası sanıkları herhangi bir örgüt mensubu olmadığı tespit edilmesine rağmen hâlâ terörist muamelesi görmektedir ve öz yeğenlerimiz ziyarete alınmayarak onları da cezalandırmışlardır. Allah’a havale ediyorum.

Akit ailesine samimi olarak yürüdüğü bu yolda Allah yardımcısı olsun. Allah’a emanet olun. Dualarımız sizinle, dualarınızı bekliyoruz. Selâm ve dua ile.