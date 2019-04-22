0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi kadın, kerpiç evde akreplerle birlikte yaşıyor.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:40
Tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi kadın, kerpiç evde akreplerle birlikte yaşıyor. Eşinin şiddet uyguladığı acılı anne, yetkililerden kendilerine yardım bekliyor.


Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi’nde tek odalı kerpiçli evinde yaşam mücadelesi veren F.G., küçük yaşta annesi tarafından terk edildi. Babası tarafından 18 yaşına kadar büyütülen F.G. amcasının oğlu ile evlendi. Bir kız çocuğu sahibi olan F.G.’nin eşi, çalışmadığı her gün kendisine şiddet uyguluyor. Kerpiç evde küçük çocuğu ile akreplerin içinde yaşam mücadelesi veren F.G., evliliğinin kurtarılmasını ve kendisine yardım edilmesini bekliyor.



“Öz annemden görmediğimi üvey annemden gördüm"


“Çocuklar Üşümesin” gönüllüleri tarafından ulaşılan ve Osmaniye’den amcasının oğlu ile evlendikten sonra Diyarbakır’a geldiğini belirten F.G., bazen ekmek bulduklarını ama çoğu zaman aç olduklarını söyledi. F.G., "Ben annemi hiç hatırlamıyorum, o gittiğinde çok küçüktüm. Dedemin ve babamın elinde büyüdüm, başımı onlar yıkardı. Kimi gün yengemlerde yemek yerdik, kimi gün ise yemek yemezdik çocukluğumuz rezillikle geçti. Öz annemde tek hatırladığım şey annemden yemek istedim diye beni pencereden attı. Kimse beni yerden kaldırmazken, gözümü açtığımda sadece babamı gördüm. Daha sonra annem ve babam ayrıldılar ortada kaldım. Kimse bana bakmadı, daha sonra üvey annem geldi, ama ben ondan hiç şikayetçi değilim, dünyanın en iyi annesi odur. Benim öz annemin yapmadığını üvey annem yaptı” dedi.



"Evin ihtiyaçlarını isteyince eşim şiddet uyguluyor"


18 yaşına geldikten sonra amcasının oğluyla evlendirildiğini belirten F.G., 1 liraya bile muhtaç kaldıklarını söyledi. Evin ihtiyaçlarını istediğinde eşinden şiddet gördüğünü kaydeden F.G., “Eşim çalışmıyor çabalamıyor, bazen 1 liraya bile muhtaç oluyorum. O kadar çaresizim ki bazen ev ihtiyaçlarını eşime söylediğimde bana ben ne yapayım dedi, sonra kalkıp beni dövüp, kafamı kırdı, vücudumun birçok yerini kesti hala izler duruyor. Daha sonra kaynanam kafamdaki kanı durduramayınca üzüntüden tansiyonu yükseldi, ben karakola gidince oda hastaneye kaldırdılar, kısmi felç geçirdi. Eşimin böyle yapmasının sebebi işsizlik ve yokluk. Benim tek isteğim kızımda benim gibi yokluk çekmemesi. Devlet herkese el uzatıyor bana da uzatsın, evliliğimi kurtarmak istiyorum. Eşim veya benim için iş istiyorum Allah rızası için yardım edin” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde gözler YSK’da
    1. İstanbul için olağanüstü itiraz..
    2. ’Bilge Çınarlar’dan renkli final
    3. Erkeklerin alışveriş hobisi, maç..
    4. Ahmet Kural ve Sıla davasında karar..
    5. (Özel) THY uçuş personeli için özel..
    6. Siirt Türk Telekom Özel Eğitim..
    7. “Maliyet artışları yetiştiricilerin en..
    8. Çukurca beyaza büründü
    9. Dağ dere gibi akıyor
    10. Güney Kore Devlet Başkanı Moon,..
    11. Iğdır çiçeklerle güzelleşiyor
    12. Tek gözlü evde yaşam mücadelesi veriyor
    13. Dünyanın en iyi dağcılarının..
    14. Başkan Aksoy’un prim sözüne karşılık..
    15. Miniklerden jandarmaya büyük ilgi
    16. Şehir Hastanesi,1 milyon 270 bin..
    17. GAGİAD yönetiminden Fatma Şahin’i..
    18. Fenerbahçe, Litvanya deplasmanında
    19. Başkan Atabay,Kılıçdaroğlu’na..
    20. Biga’da Pomak Kültür Evi yapılıyor
    21. Burcu Esmersoy Wings for Life World..
    22. Oyuncu Ahmet Kural'a 1 yıl 4 ay hapis..
    23. Fatih’te 28 ayrı kapkaççılık olayına..
    24. Memur-Sen, 6’ncı Olağan Genel Kurul..
    25. Haydi Çankaya! ’Bir fidan da siz dikin’
    26. Meteorolojiden zirai don ve yağış..
    27. Vali Şıldak’tan 23 Nisan mesajı
    28. (DÜZELTME) 500 euroluk banknotların..
    29. MİT, Sincar’da ele geçirilen 4 PKK/KCK..
    30. Baydilli’den 23 Nisan mesajı
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    HDP'li başkanın ilk icraatı: Askerin suyunu kesti!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    CHP’nin İstanbul stratejisi: Canan ortalıkta görünme!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!
    Sudan'da devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu
    Sudan'da devrik lider El Beşir'in evinde 130 milyon dolar bulundu

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması!
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Sri Lanka'da 7. patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var