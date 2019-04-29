Tek geçim kaynağı olan inekleri çalındı Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Diri ailesinin tek geçim kaynağı olan 2 inek hırsızlar tarafından çalındı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaşayan Diri ailesinin tek geçim kaynağı olan 2 inek hırsızlar tarafından çalındı.

Bağtepe Mahallesi’nde hayvancılıkla yaşamlarını sürdüren Diri ailesinin iki ineği, arazide kimliği belirsiz şüphelilerce çalındı. Kenan Diri, otlamaları için bahçeye bıraktıkları 2 ineğinin yerinde olmadığını fark edince hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma, yaklaşık 30 bin TL değerinde olan 2 ineğin bulunması için çalışma başlatırken, inekleri çalınan aile gözyaşı döktü. Emine Diri, ineklerinin bir an önce bulunmasını isteyerek yetkililere seslendi.

Henüz yeni doğum yapan 2 ineğinin bulunmasını isteyen Makbule Diri ise tek geçim kaynaklarının ellerinden gittiğini söyledi.

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