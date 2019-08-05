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Tek dertleri engelli çocuğuna iş bulmak

Kayseri’de yaşayan Erol ailesi, yüzde 57 zihinsel engelli çocuğuna iş bulamadıklarını söyleyerek, oğlununihtiyaçlarını gidermek için yetkililerden çocuğu için iş istiyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
Tek dertleri engelli çocuğuna iş bulmak

Kayseri’de yaşayan Erol ailesi, yüzde 57 zihinsel engelli çocuğuna iş bulamadıklarını söyleyerek, oğlununihtiyaçlarını gidermek için yetkililerden çocuğu için iş istiyor.


Kayseri’de 23 yaşındaki yüzde 57 zihinsel engelli olan Fatih Erol, birkaç yerde iş buldu ama engelinden dolayı çalışamadı. Fatih Erol’un ailesi, maddi imkanlardan dolayı ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk geçtiği oğullarına bir iş bularak geçimini kendisinin sağlamasını istiyor.


Baba Ahmet Erol, “Çocuğum yüzde 57 raporlu zihinsel engelli ve psikolojik hastadır. Bu çocuğumu İŞKUR’a yazdırdık. Oradan çalışmak için bir yere gönderdiler ama sadece 1 gün çalıştırıp ‘Gelme’ dediler. Bizi sosyal yardımlaşma kurumuna gönderiyor. Ben yardım istemiyorum, çocuğuma ya bir iş istiyorum ya da engelinden dolayı emeklilik istiyorum. Ben bugün varsam yarın yokum. Çocuğumun sonu ne olacak onu düşünüyorum. Yetkililerden de bir cevap alamıyorum” dedi.


Anne Nerim Erol da, “Ben çocuğumun engelli olmasından hiç gocunmuyorum. Cumhurbaşkanımıza sesimi duyurmak istiyorum. Çocuğuma ya bir iş istiyorum ya da engelli maaşı istiyorum. Ben çocuğumu yenemiyorum. Babasıyla yeri geliyor anlaşıyor, yeri geliyor anlaşamıyor. Çocuğumuzun masraflarını da karşılamakta zorlanıyorum. Düğün yaptığımız için borçlarımız var. Bu çocuğumun da aylık gideri bin 200 TL’yi buluyor. Olmadığında da yoktan anlamıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
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