"Tek derdimiz iki canın kurtarılması"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesince metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiden Memet Çiftçi'nin kızı Gökçe Yavuz, arama kurtarma çalışmalarının istedikleri hızda ilerlemediğini belirtti.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önündeki inşaat alanında dün meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bekçilerin aileleri göçüğün oluştuğu bölgedeki çalışmaları umutla takip ediyor.

Toprak altında kalan bekçilerden Memet Çiftçi'nin (71) kızı Gökçe Yavuz, arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden bilgi alamadıklarını ileri sürdü.

Arama kurtarma çalışmalarının yetersiz olduğunu savunan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bu olayın artık ihmali var mı? O mu, bu mu? Bu adli makamların işidir, bizim işimiz değildir. Bizim tek derdimiz iki canın sağ salim kurtarılmasıdır. Kurtarılabilmesi için de zaman kaybına artık tahammülümüz kalmadı. Çünkü her geçen saniye maalesef ki aleyhimize işliyor. Dolayısıyla biz bütün devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum çünkü ona çok güveniyorum. Buraya acil destek istiyoruz. Az sonra yağmur başlayacak ve arama çalışmaları duracak. Bizim maalesef ki hiçbir şansımız kalmayacak. Şansımız varken sesimizi duyurmak istiyoruz."

Mehmet Çiftçi'nin diğer kızı Adalet Şen ise "Burada sürekli gözyaşı dökmek istemiyorum. Kadere teslim olmak diye bir şey yok. Kaderimizde ne varsa onu göreceğiz, yaşayacağız ama Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Burası 20 metrekarelik bir alan ama 40 saattir bir çalışma yapılıp da iki can kurtarılamadı. İstanbul'da 10 katlı bir bina çöktü ve 3 gün içinde insanlar kurtarıldı. Allah'ın rahmetine kavuşanlar var... Buna bir itirazımız yok ama 40 saattir babama nasıl ulaşılamadı?" diye konuştu.