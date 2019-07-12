Tek caddeye 3 bin 300 ton asfalt

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yarımadanın bakımsız kalan yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yayaları ve esnafları memnun eden hizmetlere imza atan ekipler, kaldırımları da güzelleştiriyor.

Bodrum’da turizm sezonunun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı tatilciler yarımadanın eşsiz güzellikteki kıyılarında deniz, kum ve güneşten yararlanırken, Bodrum Belediyesi ekipleri de Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleriyle koordineli bir şekilde turistlerin yoğunlukla kullandığı bölgelerde hayatı kolaylaştıran çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Yarımadası’nın sezonda en yoğun kullanılan yollarından başlayarak, yol çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda, Gümüşlük ile Yalıkavak’ı birbirine bağlayanZübeyde Hanım Caddesi’nde asfalt çalışması tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerinin 220 metre kanalizasyon hat çalışmasının ardından bölgeye giren Belediye ekipleri, 3 bin 300 ton asfalt serimi yaparken, 440 metre uzunluğunda beton yol çalışması gerçekleştirdi. Sadece bu caddede toplam 485 metreküp beton kullanıldığı bildirildi. Öte yandan bölgenin yapısına uygun ve dere yataklarıyla bağlantılı yağmur suyu kanalları da tamamlandı.

Bodrum’un Eskiçeşme Mahallesi’nde ise kaldırım imalatı ve kilit parke döşemesi çalışmalarında sona yaklaşıldı. İlçeyi ziyaret eden turistlerin farklı tarihi mekanlara giderken alternatif olarak kullandığı 1528, 1419, 1420, 1421, Ergun Soykan Sokakları ileMyndos Caddesi’nde devam eden çalışmalarda, toplam 6 bin metrekare kilit parke döşemesi yapılacak.

Belediye Fen İşleri’ne bağlı bir diğer ekip de MUSKİ ekiplerinin ardından Umurça Mahallesi’nde bir çalışma başlattı. Dere Yanı Sokak, Karadağlı Sokak, Dedeoğlu Sokak, Hacı Ahmet Sokak, 2012 Sokak ve Dar Harım Sokaklarında toplamda 6 bin metrekare kilit parke döşemesi için düğmeye basıldı. MUSKİ ekiplerinin içme suyu hatlarını yenilediği bu sokaklarda Bodrum Belediyesi ekipleri de yağmur suyu hatlarını yeniledi. Beton yol çalışmalarının da yapıldığı bölgede yeni kaldırım imalat çalışmaları da son hızıyla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler belirlenen program dahilinde Bodrum genelinde asfalt çalışmalarını yaz boyunca sürdürecek. Ekipler ayrıca yeni imar yolu açma, kaldırım, bordür ve kilit parke döşemesi, istinat duvarı yapımı, asfalt sökümü, yollarda yama ve beton yol çalışmalarına Bodrum Yarımadası genelinde devam ediyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hedeflerinin Bodrum Yarımadası’nın her mahallesinde ve her sokağında modern bir ulaşım ağı kurmak ve tüm yolları rehabilite etmek olduğunu belirterek "Ekiplerimiz şu anda bakıma ve onarıma ihtiyaç duyulan bölgelere müdahale ediyor. Bunu bir program dahilinde ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kalıcı ve kentimizin estetiğine yakışan yolların yapımı, Bodrum’un altyapı sorunlarını çözdükten sonra hızlı bir şekilde gerçekleşecek." dedi.