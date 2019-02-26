KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halkın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşümün şart olduğunu, bundan dolayı illere, üç ay içinde riskli binaların tespit edilmesine ilişkin genelge gönderdiklerini belirterek, "Tek bir vatandaşımız riskli binada oturmayacak." dedi.

Kurum, bir dizi programa katılmak için geldiği Konya’nın Ereğli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, 15 Temmuz Emekliler Kıraathanesi’nde vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından toplu açılış törenine katılan Kurum, Ereğli’nin, Anadolu’nun sarsılmaz kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tebrik eden Kurum, “Ömrünü milletine, devletine, bayrağına adamış, dünya lideri, mazlumların hamisi, milletimizin kaderini değiştiren liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün doğum günü. Bu meydandan doğum gününü tebrik ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz. 1994 yılından itibaren Türkiye’ye yepyeni bir belediyecilik anlayışı kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımız, bu seçimlerin 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olacağını ifade etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi gönül belediyeciliğiyle tanıştıran partinin AK Parti olduğunu söyleyen Kurum, "Şehirlerimizi kalkındırmak için, milletimize hizmet için çalışırken tevazu içinde olacağız. Sorumluluğumuzda olan bütün işleri vatandaşlarımızla istişare edeceğiz. Birlikte karar alacağız ve hiçbir işin sonucunda hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Bu bizim en büyük hedefimiz. Vatandaşa hizmet yerelden başlar, belediyeden, muhtardan başlar. Her haneye, her iş yerine ulaşmalıyız. Fethetmedik gönül bırakmamalıyız.” diye konuştu.

Ülke genelindeki kentsel dönüşüm projelerini anlatan Kurum, kentsel dönüşümün halkın can ve mal güvenliğini korumak için gerekli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son günlerde yaşanan orta şiddetli depremler ve çöken kaçak binalar 'kentsel dönüşüm' ısrarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. Üç ay içinde riskli binaların tespitinin yapılmasını istedik. Tek bir vatandaşımız riskli binada oturmayacak."

Bakan Kurum, Ereğli’de de Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şunları anlattı:

"Ereğli'mizde kentsel dönüşüme her türlü maddi ve teknik desteği sağlayacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum. Ereğli’de bugüne kadar bin 322 adet konut inşaatını tamamladık. Hak sahibi kardeşlerimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Ayrıca 200 yataklı hastane, okul, cami, pansiyon gibi sosyal donatılarımızı da Ereğlili vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yatırım bedeli yaklaşık 53 milyon Türk lirası olan 334 adet konutumuzun, ticaret merkezlerimizin ve camimizin inşaatı devam ediyor. Buraları da en kısa sürede tamamlayacağız.”

Törende açılışı yapılan nikah salonunun, bir dönem tren garı içinde yer alan, daha sonra depoya dönüştürülen tarihi bir mekan olduğuna değinen Kurum, şunları söyledi:

"2018 yılı başında burada yenileme çalışmalarına başlandı. İlk günkü haline uygun şekilde restore edildi. Artık bu tarihi mekan, inşallah kardeşlerimizin evliliklerinin ilk adımını atacakları yer olacaktır. Ayrıca bu mekanda bin adet evimizin elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi santralimizi de açıyoruz. Bunların yanında modern hayvan pazarımızın ve kapalı pazarımızın resmi açılışını da gerçekleştiriyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin, Ereğlili hemşerilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

Ereğli’ye millet bahçesi yapma sözü de veren Kurum, vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Kurum, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı verilen vatan mücadelesiyle kurulduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır, devletimizin ve milletimizin bekası vardır. 2053’ün 2071’in altyapısını şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza tam bağımsız ve muasır medeniyetlerin üstünde bir Türkiye bırakmak vardır. Ülkemizin tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşadığı şu süreçte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkesi etrafında buluşan herkesle birlikte yol yürümeye hazırız. Diğer tarafta da illet ittifakı var. CHP, terör örgütünün uzantısı HDP ile birlikte hareket ediyor. Slogan olarak 'Martın sonu bahar' diyorlar. Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde hangi baharı görmüş ki gelecekte de görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. 1994'te İstanbul'da çöp dağları, dev çukurlar, çamur deryaları vardı. Susuzluk, hava kirliliği, pis koku vardı. Haliç bitmişti, çöp dağları almış başını gidiyordu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geldi ve verdiği sözü tuttu. İstanbul’un ve Türkiye’nin tarihi değişti, şehirlerimiz adeta yeniden inşa edildi.”

Bakan Kurum, bir dönüm noktası olarak gördükleri 31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkacaklarına inandıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise yerel seçimlerde vatandaşlardan alacakları her oyun kendilerine hizmet olarak döneceğini söyledi.

Bölgeyi kalkındırmak için hız kesmeden çalıştıklarını vurgulayan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ereğli’de 145 milyon liralık yatırım yaptık. Bunları birlik ve beraberliğimizle, AK Parti’nin gönül belediyeciliği anlayışıyla yaptık. İnşallah Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin güveniyle 31 Mart’tan sonra da çok önemli hizmetler yapacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, açılış kurdelesini kesti, hizmete açılan nikah salonunu gezdi.

Törene Kurum'un yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Belediye Başkan Adayı Adem Erdal, bazı milletvekilleri ve parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.









