Tek başına darbecileri sallayan gazeteci: Moataz Matar

Mısır'da demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirerek yönetime geçen darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin zulmünden kaçarak İstanbul'a gelen Mısırlı gazeteci Moataz Matar, Ortadoğu'nun gündemini Türkiye'den belirliyor. Türkiye'ye 4 yıl önce gelen Moataz Matar, yayınlarını İstanbul'da 2 oda 1 stüdyo büyüklüğündeki daireden yapıyor. İzlenme oranları Mısır'da El Cezire'yi bile geride bırakan Matar, yaşadığı süreci ve hakkında verilen 26 yıllık hapis cezasını anlattı.

19 yıldır gazetecilik yapan Matar, haftanın 5 günü Youtube kanalı 'Elsharq'ta yayınlanan 'Moataz ile' programıyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programları Facebook ve Youtube'dan canlı olarak verilen Matar hakkında, Mısır'daki darbeci yönetimi eleştirdiği için 26 yıl hapis cezası verildi. "Yayınlarımda Mısır yönetiminin demokrasiden uzak olduğunu, ekonomik sıkıntıları ve ülke politikasını değerlendiriyorum. Sırf Mısır'ın gerçeklerini izleyiciye aktardığım için bana farklı suçlardan 26 yıl hapis cezası verildi" diyen Matar, şunları söyledi:

"ABD nerede Mısır orada"

"Mısır'da güçlü bir sistem yok. ABD nereye giderse Mısır oraya gidiyor. İsrail'in yanında yer alıyor. Sisi sırf kendini güçlü göstermek için her şeyi yapabilir. Eğer Cemal Kaşıkçı cinayetini Suudi Arabistan değil de Mısır işlemiş olsaydı, ABD Mısır'ı destekleyecekti. Çünkü ABD'nin Ortadoğu'daki işbirlikçilerinden birisi de Mısır. Hakkımdaki cezalar Türkiye'ye gelip yayınlara başlamamdan sonra verildi. Darbeci Sisi'nin yaptığı tüm yanlışları bir bir anlatıyorum. Ekonomik gidişatı ve Müslümanların sesini dünyaya duyurmaya başladıktan sonra cezam Sisi tarafından kesildi. Beni bulamadıkları için kardeşimi kaçırdılar. Kendisinden 6 ay haber alamadık. Daha sonra öğrendik ki tutuklanmış. Gerekçe olarak 'Müslüman Kardeşler üyeliği' gösterildi."

"Terörist ilan ettiler"

"Yayınlarım reytingde Ortadoğu'nun bir numarası olunca Mısır'daki Sisi yanlısı TV kanalları beni 'terörist' ilan etti. Tehditler almaya başladım. 'Kim Matar'ı görürse onu öldürsün' denilmeye başlandı. Sisi de katıldığı programlarda benim hakkıma 'bu teröristtir, öldürün' diye emir verdi. Ben terörist değilim sadece doğruları söylüyorum. Sisi yönetimine boyun eğmeyenler tek tek tutuklanıyor. İhvan liderleri bir bir hapsedildi. Yapmadıkları suçlar üzerlerine atıldı. Sadece İhvan liderleri ve üyeleri değil Mısır'daki bütün mazlumlar içeride. Bizi arayıp eşlerinin, çocuklarının hapishanelerde işkence gördüklerini söylüyorlar."

"Türkiye gibi olsak"

15 Temmuz darbe girişimini 2 bölümlük program halinde yayınladıklarını anlatan Moataz Matar, "15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında Türkiye'nin değişimini ele aldık. Okulları ve hastaneleri gezdik. Mısır'a darbenin nasıl kötü olduğunu, darbeden kurtulursak Türkiye gibi medeniyete kavuşacağımızı anlattık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ortadoğu'nun lideri konumunda olduğunu kaydeden Matar, "Erdoğan lafını esirgemeyen bir lider. Yapmış olduğu çalışmalarla tüm mazlumların yanında yer alıyor. Yaptığım birçok programda Erdoğan'ın nasıl bir siyasi kişiliğe sahip olduğunu ve atmış olduğu başarılı adımları izleyiciye aktardım" ifadelerini kullandı. "Cemal Kaşıkçı cinayetinin baş aktörü Selman ailesidir" diyen Matar, "Kral ve Prens Selman katildir. Kaşıkçı'nın ölüm emrini Selman ailesi verdi. Suudi Arabistan ABD'nin vaatlerine kandı ve elini kana buladı. Sadece Kaşıkçı değil Yemen'de de insanları öldürdü. Müslümanlar açlıktan ölürken o şöhret peşinde koşuyor" diye konuştu.

(Yeni Şafak)