Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Gaziantep’in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesi Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan tarafından çökertildi. Bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan TİM Komutanı Gürdoğan, zanlılardan 4’ünü yakalamayı başardı. Gürdoğan, tek tek yakaladığı zanlılardan kimini araca kilitleyerek, kimini ise iple bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube ekipleri ile Nizip Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gaziantep’in Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde organize şekilde hırsızlık yapan şebeke üyelerinin bulunduğu bir otomobil takip altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Turnalı mevkisinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan dur ihtarına rağmen kaçan F.Ö idaresindeki 27 ADK 265 plakalı aracın durdurulabilmesi amacıyla Nizip ilçe girişinde kontrol noktası oluşturularak yola kapan kuruldu.

Koşarak şebeke üyelerinin peşine düştü

Yolda içerisinde 7 kişinin bulunduğu aracı fark eden Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı 18. Trafik Tim Komutanı Uzman Jandarma 6. Kad. Çavuş Ümit Gürdoğan, şebekenin bulunduğu aracı takip etmeye başladı.

Kapandan geçen ve lastikleri patlayan araç, bu kez ters şeride girerek kaçmaya çalıştı. Kapandan son anda yaptığı manevra ile kurtulmayı başaran TİM Komutanı Ümit Gürdoğan ise aracın peşinden ters şeride girdi. Şebeke üyelerinin içerisinde bulunan araca çarparak durdurmayı başaran Ümit Gürdoğan, araçtaki şahısların yayan olarak kaçmaya başlamasının üzerine ise bu kez koşarak şahısların peşine düştü.

İlk şahsı aracın içerisine kilitledi

Şahısların peşinden koşan Gürdoğan, kaçan 7 kişiden birini yakalamayı başardı. Uzman Çavuş Gürdoğan, yakaladığı şahsı şebeke üyelerinin terk ettiği aracın içerisinde kilitledi. Aracın başına çevredeki vatandaşlardan nöbetçi bırakan TİM komutanı Gürdoğan, diğer şahısların peşinden koşmaya devam etti.

İkinci şahsı, kelepçeleyip yere yatırdı

Gürdoğan, şahıslardan birini daha kıstırarak yakaladı. Şahsı yere yatıran Gürdoğan, ellerini arkadan kelepçeleyerek başına ise yine çevredeki vatandaşlardan birini bıraktı. Şahısları yakalamak için peşlerinden takibe devam eden Ümit Gürdoğan, yolda bir güvenlik görevlisine rastladı.

Güvenlik görevlisinin kelepçesini aldı

Gürdoğan, bu güvenlik görevlisinin kelepçesini alarak, peşinden gelmesini istedi. Gürdoğan, 3. şahsı da yakalayarak kelepçeledi. Bu şahsı da güvenlik görevlisine teslim eden Uzman Çavuş Ümit Gürdoğan, yorgunluğuna rağmen pes etmedi. Kilometrelerce şahısların peşinden koşan ve bitkin düşen Gürdoğan, yoldan geçen bir motosikleti durdurarak, dördüncü şahsın peşine düştü.

Son şahsın ellerini çamaşır ipiyle bağladı

Motosikletin arkasında şahsın kaçtığı yöne doğru hareket eden Gürdoğan, dördüncü şahsı da yakalamayı başardı. Gürdoğan, bu kez ise çevrede bulunan bir evin balkonundaki şahsa seslenerek, ip istedi. Balkondaki şahsın attığı çamaşır ipi ile şahsın elini bağlayan Tim Komutanı Gürdoğan, diğer 3 kişinin ise izini kaybetti.

Bitkin düşen Tim Komutanı hastaneye kaldırıldı

Yorgun ve bitkin düşen Uzman Çavuş Gürdoğan, peşinden gelen ekiplere yakaladığı 2’si kadın 4 şahsı teslim ettikten sonra Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarf ettiği efor nedeniyle bitkin düşen Gürdoğan, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 43 yaşındaki Ümit Gürdoğan’ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Zanlılar basın mensuplarına saldırdı

Yakalanan zanlılar da yapılan sorgu ve alınan ifadelerinin ardından sağlık raporu için Nizip Devlet hastanesine götürüldü. Zanlılar ise yakalanmanın hıncını ise hastane önünde kendilerini görüntüleyen gazetecilerden hıncını almaya çalıştı. Zanlılar, görüntü çeken basın mensuplarından çekim yapmamalarını söyleyerek, darp etmeye çalıştı.

Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilen zanlılardan sürücü Ferhat Ö., Mine Ö. (31), Suna Ö.(41) ve Mehmet Ö.(45), sağlık raporunun ardından adli makamlara sevk edildi

Öte yandan şebekenin kaçmayı başaran 4 şahsın da kimliğinin belirlendiği öğrenilirken ekipler bu şahısları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.