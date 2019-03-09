0553 313 94 23

TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

Havacılık motorlarında Türkiye’nin lider firması TEI,Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nı düzenlediği üç organizasyonla bir kez daha görkemli bir şekilde kutladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:09
TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’ kız öğrencilere ilham verdi

Havacılık motorlarında Türkiye’nin lider firması TEI,Dünya Havacı Kadınlar Haftası’nı düzenlediği üç organizasyonla bir kez daha görkemli bir şekilde kutladı.


Dünyanın ilk kadın pilotunun lisanslandırıldığı tarih olan 8 Mart 1910 anısına, 2010 yılından itibaren 8 Mart’ı kapsayan hafta, farklı ve anlamlı bir tema ile “Dünya Havacı Kadınlar Haftası” olarak kutlanıyor. Bu doğrultuda TEI, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile 8 Mart günü “TEI Havacı Kadınlar Buluşması” adıyla üç farklı etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında gerçekleşen “Havacı Kadınlarla Söyleşi” sırasında; 8 farklı okulda okuyan yaklaşık 100 kız öğrenci, TEI Eğitim Amfisi’nde, rol model olarak alabilecekleri, TEI’nin farklı pozisyonlarındaki kadın çalışanlarla bir araya gelme fırsatı yakaladılar.


Söyleşide konuşan TEI İnsan Kaynakları Direktörü Yeliz Çetinkaya, İnsan Kaynakları Kıdemli İdari Lideri Aslı Çalıkuşu, İmalat Mühendisi Merve Gökçe Ünal ve NC/CNC Tezgah Teknisyeni Yasemin Yavaş Eren’in kız öğrencilere verdiği ortak mesaj, sevdikleri mesleği bularak o konuda kendilerini geliştirmeleri oldu. Sektördeki deneyimlerini paylaşan konuşmacılar, havacılık sektöründe kadın çalışan sayısının az olduğunu belirterek, kız öğrencileri havacılık sektöründe kariyer yapma konusunda yüreklendirdiler. Etkinlikte düzenlenen “Havadan Sorular” yarışmasında, öğrenciler havacılık konusundaki bilgi seviyelerini ölçme ve yeni bilgiler edinme şansı buldular. Yarışmada dereceye girerek ödül kazanan kız öğrencilerin sevinci gözlerinden okunuyordu.


Son olarak TEI Konukevi’nde Eskişehir Valiliği ve TEI ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ın eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit ve eşi, TEI’deki kadın çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya geldi. Açılış konuşmalarının ardından TEI çalışanlarına Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hediyelerini verdiler. Tüm kadın çalışanlarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından etkinlik son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:09
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliği yürürlükte
    1. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp..
    2. Cumhur İttifakı adayı Çetin Nazik,..
    3. Sivas’ta kayak sezonu devam ediyor
    4. Virajı alamayan kamyonetin devrilme..
    5. Öğrenciler tasarladıkları robotları..
    6. Sason’da karla mücadele çalışmaları..
    7. Galatasaray, Antalyaspor..
    8. Kayserispor, Çaykur Rizespor maçına..
    9. Milletvekili Çavuşoğlu: "Hükûmetin..
    10. Tamamını geri ödedi... 400 milyon..
    11. Başkan Özakcan çalışan kadınları..
    12. Kardemir Karabükspor'da Mehmet Yüksel..
    13. Hakkari’de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    14. Hikmet Karaman’ın doğum günü kutlandı
    15. Suriye’deki tutuklu kadın ve..
    16. Pazaryeri’nde Hanımlar Lokali açıldı
    17. Zeytinci kursiyerler sertifikalarını..
    18. TEI’nin ’Havacı kadınlar buluşması’..
    19. Fenerbahçeli futbolcu kadrodan çıkarıldı
    20. AK Parti’li Özhaseki ve Veysel Tiryaki..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı