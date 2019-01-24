Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Malatya'da otomobile bağlanan halata tutunarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü cep telefonuyla görüntülendi24 Ocak 2019 Perşembe 18:46
MALATYA (AA) - Malatya'da otomobile bağlanan halata tutunarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Merkez Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda 35 MJ 884 plakalı otomobile bağlanan halata tutunan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, aynı güzergahta seyreden başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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