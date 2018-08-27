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Karadeniz'deki tehlikeli yakınlaşma böyle görüntülendi!

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon avcı uçaklarının bu sabah Karadeniz hava sahasında iki Rus uçağına eşlik ettiği bildirildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:20
Karadeniz'deki tehlikeli yakınlaşma böyle görüntülendi!

Yapılan açıklamaya göre İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon avcı uçakları, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait Be-12 deniz devriye uçağının ve An-26 nakliye uçağının yaklaşması nedeniyle Romanya'daki hava üssünden havalandı. Açıklamada, "Bu, NATO hava devriye misyonu çerçevesindeki İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait avcı uçaklarının, Rus uçaklarının kışkırtıcı hareketlerini önlemek ve Romanya ile örgütteki (NATO) müttefiklerini desteklemek için bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri üçüncü eylem" ifadelerine yer verildi.

'RUS UÇAKLARI, ROMANYA'NIN HAVA SAHASINA GİRDİ'

Bununla birlikte İngiliz uçaklarını kullanan pilotlardan biri, iki Rus uçağının Romanya'nın hava sahasına girdiğini ileri sürdü. Pilot, yakınlaşmayı ‘her iki tarafın da güvenli bir şekilde ve profesyonelce' yaptığını söyledi. Geçen gün İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz savaş uçaklarının Karadeniz hava sahasında Rus uçağına eşlik ettiklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerine Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiliz savaş uçaklarının Karadeniz'de Rus uçağına eşlik etmesinin provokatif bir eylem olduğunu belirtmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ise, Karadeniz Filosu'na ait uçakların uluslararası hava sahası kullanma kurallarına titizlikle uyduklarını duyurmuştu. (Sputnik)

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 07:20
  1. rusya
  2. ingiltere
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