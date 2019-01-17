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İslam düşmanları provokasyon peşinde!

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA Hollanda'da İslam karşıtı gösteri yaptı. İslam karşıtı film izletilen gösteride, İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden konuşmalar yapıldı.

17 Ocak 2019 Perşembe 07:26
İslam düşmanları provokasyon peşinde!

Hollanda'da yapılan islam karşıtı gösteride, caminin etrafındaki geniş alana kapalı ve yüksek barikatlar kurularak alınan yoğun güvenlik önlemlerinin yanı sıra çok sayıda polis görev aldı.

 

Provokatif açıklamalar yapıldı

Caminin girişinin karşısında yapılan gösteri sonrası PEGIDA hareketi mensuplarının provokatif açıklamalarına kapalı alanın dışında barikatların arkasında tepki gösteren bazı semt sakinleri ile polis arasında kısa süreliğine arbede yaşandı. Polis arbedede 2 kişiyi gözaltına aldı.

"Provokasyona gelmeyeceğiz"

Abi Bakir İssidik Cami Vakfı Basın Sözcüsü Jamal Houri, PEGIDA'nın yaptığı eylemler ve açıklamalarla provokatif bir grup olduğunu belirtti.

Houri, "Gösteri olarak seçtikleri alan provokatif olsada biz cami yönetimi ve cemaati olarak onların provokasyonuna gelmeyerek onları tamamen görmezden gelme kararı aldık. Bu onlara verebileceğimiz en iyi karşılıktır. Çünkü verilen ilgi onlara lehine olacaktır." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 07:26
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