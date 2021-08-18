Tehlikeli o hastalık bu kez Almanya’da diplomatları vurdu!

Wall Street Journal’ın haberine göre, Almanya’da görev yapan en az iki ABD’li yetkilide, Havana Sendromu olarak bilinen gizemli hastalığın semptomları görülmeye başlandı.

Havana Sendromu diye adlandırılan gizemli hastalık, ilk olarak 2016 ile 2018 yılları arasında Küba ve Çin’de görev yapan ABD’li diplomatlarda gözlemlenmişti.

Havana’daki ABD’li ve Kanadalı diplomatlar, o dönem baş dönmesi, denge kaybı, duyma yetisinin kaybolması ve endişe bozukluğu gibi semptomlar görüldüğünü bildirmiş, “bilişsel sis” adı verilen bu vakaların sebebi bulunamamıştı.

O dönem ABD, Küba’yı “sonik saldırılar” düzenlemekle suçlamıştı. Küba ise suçlamaları reddetmişti.

2019’da semptomlarla ilgili araştırmaların ilk sonuçları ortaya çıktığında, diplomatlarda “beyinde anormallik” görüldüğü belirtilmişti.

İddiaların ardından, Washington yönetimi de Eylül 2017’de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü görevlerinden geri çekmişti.

WSJ’nin haberine göre, konuyu araştıran ABD’li yetkililer, bazı kurbanların, doğal gaz ihracatı, siber güvenlik ve siyasi konularda Rusya ile çalışan istihbarat görevlileri veya diplomatlar olduğunu belirtti.

Haberde yer almasa da, Hava Sendromu ilk ortaya çıktığında Rusya veya Küba gibi ABD karşıtı devletlerin saldırısı olabileceğinden şüpheleniliyordu.

Havana sendromu belirtileri neler?

Yaklaşık 5 senedir çeşitli ülkelerde görülen ve özellikle kritik bölgelerdeki diplomatlarda ortaya çıkan hastalığın belirtileri de oldukça merak ediliyor. Bugüne kadar ortaya çıkan verilere göre, Havana Sendromu isimli gizemli hastalığa yakalananlarda kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek frekanslı sesler duyma, baş dönmesi görme ve hafıza sorunları gibi semptomlar görülüyor.

Dünya genelindeki büyükelçilik binalarındaki ABD’li diplomatları ve ailelerini etkileyen gizemli hastalığa ‘yönlendirilmiş, darbeli radyolu frekansı enerjisi’nin neden olduğu öne sürülüyor. Ulusal Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan rapora göre, elçiliklerde çalışanlarda görülen şikâyetlerin en olası nedeni olarak darbeli radyo frekansı gösterildi.

ABD Bilimler Akademisi tarafından Aralık 2019'da yayımlanan bir raporda, söz konusu hastalığa, yönlendirilmiş mikrodalga radyasyonunun yol açmış olabileceği fakat henüz net bir çıkarım yapılamayacağı söylendi.