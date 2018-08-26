Tehlikeli mesai kameralara böyle yansıdı

Yozgat'a 10 katlı bir apartmanın çatısındaki kiremitleri onaran işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları dikkat çekti. Şeyh Osman Mahallesi'nde iş güvenliğini hiçe sayarak 10 katlı bir binanın çatısındaki kiremitleri aktaran işçiler tehlikeye davetiye çıkardı. Yürekleri ağızlara getiren işçilerin rahat tavırları dikkat çekerken işçiler tehlikeye aldırış etmeden saatlerce çalışmaya devam etti. Zaman zaman çatı uçlarında oturarak ve çatıda gezerek çalışan işçiler, ölümle burun buruna olmalarına rağmen aldırış etmeden çalışarak canlarını hiçe saydılar. İşçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları ilde yapılan denetimlerin yeterli olup olmadığı sorusunu bir kez daha akıllara getirdi