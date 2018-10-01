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Tehlikeli gerginlik! Amerika savaş gemisini engellediler

Çin'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki  ihtilaflı adaların kara sularına giren Amerika destroyeri "USS Decatur"a önleme yaptığı bildirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
Tehlikeli gerginlik! Amerika savaş gemisini engellediler

AA muhabirine açıklama yapan isminin açıklanmasını istemeyen askeri  yetkili, ABD'ye ait "USS Decatur" destroyerine Güney ÇinDenizi'nde önleme  yapıldığını teyit etti.

Yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli  olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti. ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar  yaklaştığını iddia etti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre  12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme  yapıldığı belirtiliyor.

ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında  anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini  açıklamıştı.

MATTIS, ÇİN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma  Bakanı Jim Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) AA muhabirine konuşan bir  yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişikin detay vermekten kaçınırken  ziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal  edildiği yorumları yapılıyor.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 21:27
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