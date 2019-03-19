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"Tehlikelere karşı dimdik kenetlenmenin adıdır Cumhur İttifakı"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:- "Ülkemizin bekası, milletimizin refahı, huzuru ve Türkiye'nin temel meselelerinde ve bilhassa dışarıdan içeriye yönelen tehlikelere karşı dimdik kenetlenmenin adıdır Cumhur ittifakı"- "(Millet ittifakı) Milletin huzuru, refahı, güvenliği, geleceği, istikbali, bekası için en küçük bir sözleri yok. İktidar düşmanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerine bir siyaset oluşturmuşlar"

19 Mart 2019 Salı 00:08
"Tehlikelere karşı dimdik kenetlenmenin adıdır Cumhur İttifakı"

HAKKARİ (AA) - MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, "Ülkemizin bekası, milletimizin refahı, huzuru ve Türkiye'nin temel meselelerinde ve bilhassa dışarıdan içeriye yönelen tehlikelere karşı dimdik kenetlenmenin adıdır Cumhur ittifakı." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine gelen Akçay, burada beraberindeki heyetle esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'yı belediyede ziyaret eden Akçay, ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

MHP İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Akçay, 31 Mart'ta yapılacak seçimin önceki mahalli idare seçimlerinden farklı olduğunu, artık ittifaklar halinde seçime girdiklerini söyledi.

AK Parti ile 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana devam eden süreçte "Cumhur İttifakı" adı altında kampanya yürüttüklerini anımsatan Akçay, adayların da Cumhur İttifakı adayları olduğunu belirtti.

- "Herkesi Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye davet ediyorum"

Çukurca ilçesinde Cumhur İttifakı adayı olan Ensar Dündar'ı ve meclis üyesi adaylarını desteklediklerini ifade eden Akçay, "31 Mart'ta Hakkari'nin merkez ve ilçelerinde Cumhur İttifakı'nın başarılı bir netice elde etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yerel yönetimler büyük önem kazanmıştır. Bütün Çukurcalı ve Hakkarili vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı adaylarına oy vermeye ve destek olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ellerini kenetleyip, "Biz Cumhur İttifakıyız" diyerek milletin huzuruna çıktığını anlatan Akçay, Cumhur İttifakı'nın mahiyetinin, sınırlarının ve kapsamının belli olduğunu vurguladı.

"Ülkemizin bekası, milletimizin refahı, huzuru ve Türkiye'nin temel meselelerinde ve bilhassa dışarıdan içeriye yönelen tehlikelere karşı dimdik kenetlenmenin adıdır Cumhur ittifakı" diyen Akçay, şöyle devam etti:

"Buna karşılık karşımızda oluşan ittifaka biz 'Zillet İttifakı' diyoruz. Neden? Bu ittifakta yer alan CHP, HDP, İYİ Parti, SP yiğitçe, mertçe ellerini kenetleyerek milletin huzuruna çıkamıyorlar. Birbirlerinden utanıyorlar, birbirlerine mahcuplar, ezikler. Birisi bir şey söylüyor öbürü başka bir şey söylüyor. Fakat bu söylemlere baktığımızda bilhassa HDP'nin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin lafları bu zillet ittifakının gerçek amacını ve niyetini de ortaya koyuyor. Milletin huzuru, refahı, güvenliği, geleceği, istikbali, bekası için en küçük bir sözleri yok. İktidar düşmanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, Devlet Bahçeli düşmanlığı üzerine bir siyaset oluşturmuşlar. Bunun kendilerine, memlekete ve insanlara faydası yok, zararı var."

MHP Grup Başkanvekili Akçay, ABD'nin açık açık Türkiye'yi tehdit etmesine, Suriye'ye 23 bin tır silah ve mühimmat göndermesine rağmen hala "beka tehdidi yok" diyenlerin olduğunu aktararak, ülkeyi yönetenlerin ve siyasi parti liderlerinin dikkatli davranmasının şart olduğunu kaydetti.

- "Bize düşen birlik ve beraberlik içinde olmak"

İçten ve dıştan bir takım zafiyetlere meydan vermeden Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü korumaları gerektiğinin altını çizen Akçay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devleti ayakta olmayan ülkelerin halini görüyoruz, toplumları ayaklar altında eziliyor. Hemen yanı başımızda yıllardır Irak'ın yaşadığı felaketler, Suriye'nin, Libya'nın içinde bulunduğu durum ortada. Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafında yaşanan hadiseler, Ege'de birilerinin yapmak istediği oluşumlar, Türkiye'ye yönelik Avrupa'dan, Amerika'dan yönelen tehditler varken bize düşen birlik ve beraberlik içinde olmak. Siyasi partiler demokratik bir yarış içerisinde bulunabilirler ama bunu bir düşmanlığa, kör dövüşüne götürmemek gerekiyor. Fakat görüyoruz ki bir taraftan 'yerel seçimlerdir' diyerek farklı söylemler geliştirmeye çalışılırken, diğer taraftan da bunun iktidar meselesi olduğunu kendileri söylüyor. Yani dolaylı da olsa bunun bir beka seçimi olduğunu, bunların açıklamalarından görmemek için kör olmak lazım. Hiçbir vatandaşımız onların sözlerine itibar etmeyecek."

AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ise Erkan Akçay'ı ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde, ülkemizin en ücra noktası olan Çukurca ilçesinde bulunması bizlere manevi açıdan büyük bir moral vermiştir. Kimsenin aramıza nifak ekmesine izin vermeyeceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin 'önce devletim, sonra partim, sonra ben' sözlerini kendimize şiar edindik." şeklinde konuştu.

Erkan Akçay'a ziyaretlerinde MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, MHP Merkez İlçe Başkanı Sedat Özbek ve MHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Turan eşlik etti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 00:08
  1. Ak Parti
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  3. çukurca
  4. Erkan Akçay
  5. Hakkari
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