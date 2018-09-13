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Tehlike hızla ABD'ye yaklaşıyor! Uzaydan görüntüleri paylaştı...

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst, ABD'nin Carolina eyaleti kıyılarına yaklaşan Florence Kasırgasının uzaydan çekilmiş resimlerini paylaştı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:22
Tehlike hızla ABD'ye yaklaşıyor! Uzaydan görüntüleri paylaştı...

ABD'nin Carolina eyaletine yaklaşmakta olan Florence Kasırgası, etkisini kaybederek kategori 4'ten 2'ye indi.

Saatte 140 kilometre hızla esen kasırga yavaşlayarak saatte 110 kilometre hızla esmeye başladı. Fırtına uyarılarına devam eden ABD'li yetkililer, felaketin kapıya yaklaştığı ifadelerini kullanıyor.

YIKICI SELLERİ BERABERİNDE GETİREBİLİR

Uzmanlar, kasırganın şiddetinin yavaşlamasının uzun bir süre devam edebileceğini ve yıkıcı selleri beraberinde getirebileceğini söyledi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de kasırganın boyutlarını ortaya koydu.

Yetkililer tahliyelerin ardından 10 milyon kişinin fırtına gözetimi altında olduğunu bildirirken, Güney ve Kuzey Carolina ve Virginia, Maryland ve Washington DC'den sonra Georgia'da da olağanüstü hal ilan edildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:22
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