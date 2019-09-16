Husilerden tehdit dolu açıklama: Her an yeniden vurabiliriz!
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun tesislerine düzenlenen saldırı üstlenen İran destekli Husiler tarafından bugün yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" denildi.16 Eylül 2019 Pazartesi 11:08
Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun tesislerini vuran İran destekli Husiler, yaptıkları son dakika açıklamasıyla herkesi tedirgin ettiler. Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" denildi.
Husiler: "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz"
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