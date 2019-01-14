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Tehdidin ardından Pompeo'dan komik açıklama: Türkiye'yi korumak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak istediklerini belirtterek ABD'nin Türkiye'yi terör örgütü YPG/PKK'dan korumak istediğini söyledi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:42
Tehdidin ardından Pompeo'dan komik açıklama: Türkiye'yi korumak istiyoruz

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un güvenli bölge önerisiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Terör örgütü YPG/PKK'yı Türkiye'den korumak istediği bilinmesine rağmen komik bir açıklam yapan Pompeo, "Hem DAEŞ'e karşı bizle birlikte savaşan halkların güvenliğinin sağlandığından hem de Suriye kaynaklı teröristlerin Türkiye'ye saldıramayacağından emin olmak istiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Tüm taraflar için güvenli bir sınır istiyoruz" ifadesini kullandı. Pompeo, ABD'nin böyle bir "güvenli bölge" konusunda ilgili tüm taraflarla görüştüğünü belirtti. Pompeo, "Bir boşluk oluşturabilirsek... Bir tampon bölge diyelim... Bu boşluğu oluşturabilir ve doğru güvenlik düzenlemelerini yapabilirsek; bu, bölgedeki herkes için iyi bir şey olacak" diye konuştu.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve terör örgütü YPG/PKK arasında güvenli bölge kurulması için yaptığı çağrının, Washington'ın Ankara ile sürdürdüğü görüşmelerdeki hedefiyle tutarlı olduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:42
  1. Ankara
  2. güvenli bölge
  3. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo
  4. Suriye
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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