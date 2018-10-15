Teğmen, Gürcistan’a kaçarken enselendi

Üzerinden sahte kimlik çıkan H.T, ifadesinde Gürcistan’a gezme amaçlı gideceğini öne sürdü. H.T, sahte kimliği kendisine cami avlusunda otururken tanımadığı birisinin getirdiğini savundu. H.T, “Bana ‘Türk müsün? Gürcü müsün?’ diye sordu. Ben de ‘Türk’üm’ dedim. Bana ‘İstersen yardımcı olabilirim’ deyip cebinden bir kâğıt ve kimlik çıkardı. Daha sonra bu şekilde sahte kimlikle sınır kapısından geçmeye çalıştım. Geri dönmek istedim ancak memur evraklarını getir işareti yaptı. Sonra da polisler beni yakaladı” dedi.



2005-2010 yılları arasında örgüt evlerinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınan H.T. “Fetullah Gülen’e ait hiçbir öğrenci evinde kalmadım. Örgütle bir bağlantım yok” dedi. Tutuksuz bir şekilde yargılanmayı talep eden H.T. “Soruşturma evrakına ekli delil niteliğinde belgeler ve tutanaklardan aleyhime olan hususları kabul etmem” diyerek örgütsel savunmalarını sürdürdü. H.T, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.