Prof. Recep Şentürk: İslam düşmanları tefrikayı yayıyor, birlik olmalıyız! Tefrikaya karşı vahdet çağrısı

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İslam dünyasındaki en büyük tehditlerden birinin tefrika olduğunu belirterek, “Tefrika, Müslümanların güçlerini birbirleriyle mücadelede harcamalarıdır. Suriye’de Irak’ta Yemen’de, Müslümanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Bunun çözümü Müslümanlar arasındaki birliği tesis etmek. İslam düşmanları bu tefrikayı artırmak istiyorlar. Buna karşı vahdeti teşvik etmemiz gerekiyor” dedi.

İHÜ ile Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği ve Özbekistan Din İşleri Komitesi işbirliğinde “21. Yüzyıl Tehditleri ve İslam Marifeti Gayeleri” konferansı düzenlendi.

İSLÂM DÜNYASININ MERKEZLERİ

Prof. Dr. Şentürk, İHÜ konferans salonundaki etkinliğin açılışında, Türk ve Özbek halkının ortak bir tarihi bulunduğunu, iki halkın referanslarının, ilim, fikir ve düşünce kaynaklarının aynı olduğunu söyledi. Özbekistan’ın bir ilim kaynağı olarak bütün İslam dünyasını ihya ettiğini belirten Şentürk, “En büyük muhaddisin Mekke, Medine, Şam ve Bağdat’tan değil de Buhara’dan çıkması İslam dünyası açısından çok şaşılacak bir şey. Bu şunu gösteriyor, İslam medeniyetinin tek bir merkezi yok, yani çok merkezli bir medeniyet. Kahire, İstanbul, Şam, Buhara, Yeni Delhi, Bosna, hepsi başka bir merkez” diye konuştu.

KÜRESEL GERÇEKLİĞİ KABULLENMELİ

Dünyanın küçük bir küresel köy haline geldiğini ve artık lokal bir problemin kalmadığını belirten Şentürk, “En küçük sorun küresel hale geliyor. Bunun sonucu olarak ortak bir istikbalimiz var. Ben buna açık medeniyet diyorum. İnsanlığın birbirinden izole olma gibi bir imkanı yoktur. Yani Ortadoğu yanarken sen Berlin’de Londra’da rahat uyuyamazsın. Bir şekilde oradaki yangın gelip seni de etkiler. Özbekistan ve Türkiye arasındaki bu işbirliğinin bütün insanlığa faydası olacak” dedi.

Prof. Dr. Şentürk, İslam dünyasının önünde tefrika, taklitçilik ve tahrifçilik gibi 3 önemli tehdit olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

GELENEKÇİ YENİLİKÇİ OLACAĞIZ

“Tefrika, Müslümanların güçlerini birbirleriyle mücadelede harcamalarıdır. Bu çok büyük bir tehlike. Bunun çözümü Müslümanlar arasındaki birliği tesis etmek. İslam düşmanları bu tefrikayı artırmak istiyorlar. Buna karşı vahdeti teşvik etmemiz gerekiyor. Taklitçilik ise, eskiden olanı şimdi de aynı şekilde yaşatmaya devam etme gayreti. Bu olmaz. Çünkü insanlık, kültür, teknoloji değişiyor. Açık medeniyet çağına girmiş durumdayız. Ben buna gelenekli yenilikçilik diyorum. Bir taraftan geleneğimizle alakamızı sürdüreceğiz ama yenilikçi olacağız.”

Tahrifçiliğin ise dini, Kur’an’ı ve hadisi yanlış yorumlamak olduğuna işaret eden Şentürk, dinde haram olarak kabul edilen bir durumun değiştirilmesinin tahrifçilik olduğunu ve bu 3 önemli tehditten korunmak gerektiğini sözlerine ekledi.