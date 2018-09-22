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Akit Azez'de! Azezli minikler savaşın acısını unuttu

Beş vakit ezan sesinin duyulduğu Azez'de Türkiye'nin desteğiyle önceki gün savaş mağduru çocuklar, yaklaşık iki yıl sonra sınıflarına kavuştu. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin bu yıl ikinci kez düzenlediği ‘Sınırsız Şenlik’ programına da katılan savaşın çocukları doya doya eğlendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:30
Akit Azez'de! Azezli minikler savaşın acısını unuttu

Muhammed UZUN/AZEZ

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) gönüllere dokunan faaliyetleri ile yürekleri fethediyor. Mülteci Hakları Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü harekat sayesinde terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Azez bölgesinde ‘Sınırsız Şenlik’e etkinliği ile savaş mağduru çocukları gönüllerince eğlendirdi. 16 Eylül’de başlayan bayram gibi şenliğin 4. gününde toplam 6 bin çocuk hem eğlendi hem kırtasiye malzemelerine kavuştu. Etkinliğe katılan çocuklara derneğin hazırlamış olduğu “Heybeli Çocuk” projesi kapsamında da kırtasiye dağıtımı yapıldı. Savaşın başladığı günden bu yana ilk kez böylesine büyük bir organizasyona şahit olan miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi. Türkiye’den gelen UMHD gönüllü ekipleri ile doya doya eğlenen minikler, sihirbaz, jonklört gibi etkinlikleri de gözlerini kırpmadan seyretti.

OKUL OKUL GEZECEĞİZ

Sınırsız Şenlik’ etkinliğinde konuşan UMHD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, “Sadece Cerablus hattında okuma çağında 35 bin çocuk var. Biz onları okul okul ziyaret edeceğiz. Hem kırtasiye yardımlarımızla hem tertip ettiğimiz tırımızdaki eğlencelerimizle, sahnelerimizle onların hem yüzünü güldüreceğiz hem de yeni eğitim-öğretim yılına en azından kalemleriyle, silgileriyle, defterleriyle beraber girmelerini sağlayacağız. Eğlence tırımızda hokkabazımız, sihirbazımız, değişik oyunlar, beraber söylediğimiz Arapça-Türkçe şarkılarımız var. Onun haricinde deneylerimiz var. Gönüllü öğrencilerimiz orada değişik deneyler yaparak çocuklara farklı bir gün yaşatıyorlar. Tırın dışında ip atlamadan çuval yarışına, yumurta taşımadan ipte elma yemeye kadar eğlencelerle bir günü geçirmeyi hedefliyoruz. Su savaşları yapılıyor günün sonunda ve hediyelerimizi takdim ediyorlar. Unutmayacakları bir panayır havasında bir gün geçiyor çocuklar” açıklamasında bulundu.

HER ŞEY ONLAR GÜLSÜN DİYE

Şenliğin 5. gününde ise, Kocaeli’ne bağlı Körfez Belediyesi ve İHH’nın girişimiyle Azez’de yaptırılan okul, köy çocuklarının hizmeti için açıldı. 5 vakit ezanın duyulduğu Azez’deki savaş mağduru çocuklar, yaklaşık iki yıl sonra sınıflarına kavuştu. Suriyeli çocukların eğitimine sunulan okulun açılış törenine, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Belediyesi’nin AK Parti, CHP ve MHP Meclis Üyeleri, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ve ilçeden çok sayıda konuk katıldı. Pazar günü başlayan Sınırsız Şenlik etkinlikleri kapsamında Fırat Kalkanı Bölgesindeki Suriyeli çocuklar için sokak oyunları, filmler, gösteriler, yarışmalar düzenlenmeye devam edecek. 30 Eylül'e kadar sürecek şenliğin son 2 günü ise Kilis Öncüpınar Kampları'nda olacak.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:30
  1. Kocaeli
  2. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Suriye'nin Azez bölgesi
  5. Heybeli Çocuk
  6. UMHD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik
  7. Körfez Belediyesi
  8. İHH
  9. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran
  10. AK Parti
  11. CHP
  12. MHP
  13. Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar
  14. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt
  15. Fırat Kalkanı Bölgesi
  16. Kilis Öncüpınar Kampları

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