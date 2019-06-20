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Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işleyen genç tutuklandı

Samsun’da borcunu ödemek için telefon açarak balkona çağırdığı gence tüfekle ateş açarak öldüren genç ile kendisine yardım eden şahıs mahkemece tutuklandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:48
Tefeciye olan borcunu ödemek için cinayet işleyen genç tutuklandı

Samsun’da borcunu ödemek için telefon açarak balkona çağırdığı gence tüfekle ateş açarak öldüren genç ile kendisine yardım eden şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde 3 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25), 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Çağlar İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tüfekle ateş açarak Çağlar İnan’ı öldüren İbrahim K. (27) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim oldu. İbrahim K.’nin tefeciye olan borcunu ödemek için para karşılığı Çağlar İnan’a tüfekle ateş açarak vurduğu ortaya çıktı. Daha önce sabıkasının bulunmadığı öğrenilen İbrahim K.’nin öldürmek kastı olmadan ateş ettiğini söylediği iddia edildi. Olayla ilgili İbrahim K.’nin ölen Çağlar İnan’a 600 lira borcu olduğu, borcunu ödeyeceğini söyleyerek telefon açtığı ve evin önüne çağırdığı, daha önce silahla yaralama olayına karışan Çağlar İnan’ın korkusundan evin önüne çıkamayınca balkona çıktığı an silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri İbrahim K.’ye yardım ettiği iddia edilen S.Y. (33) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan İbranim K. ile S.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İbrahim K. pişman olduğunu belirterek amacının öldürmek değil yaralamak olduğunu söyledi. İbrahim K.’yi araç ile olay yerine götürdüğü ileri sürülen S.Y. de suçlamaları kabul etmeyerek, "İbrahim’in kendisini yakınca beni de yaktı" dedi.


Mahkeme İbrahim K. ile S.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan 2 kişi Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:48
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