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Tefecilik yapan çete 3 operasyonda çökertildi

Mersin ve Antalya'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı- Tefecilere yönelik daha önce düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 20'ye yükseldi

13 Mart 2019 Çarşamba 10:30
Tefecilik yapan çete 3 operasyonda çökertildi

ANKARA (AA) - Mersin ve Antalya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde bazı kişilerin, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntıları fırsat bilerek faiz karşılığı para verdiği, karşılığında miktar ve alacak bilgileri boş bırakılmış senet aldıkları, vatandaşın parayı ödeyememesi durumunda ise boş senetlere istedikleri rakamı yazarak icra takibi başlattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Geçen yıl başlatılan ve 7 ay süren çalışmanın ardından 18 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve elde edilen deliller üzerine derinleştirilen soruşturma kapsamında 26 Aralık 2018 tarihinde ikinci operasyon düzenlendi. Bu operasyonda da gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Jandarma ekiplerinin Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya'nın Muratpaşa ilçelerinde dün 11 adrese gerçekleştirdiği son operasyonda ise haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 9 SIM kart, 3 flash bellek, yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 62 dolu senet, 144 boş senet, yaklaşık 750 bin lira değerinde 27 çek, 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, bir ruhsatsız yivli av tüfeği, 63 tabanca fişeği, 25 av tüfeği fişeği, 13 kurusıkı tabanca fişeği, 7 bin 910 lira nakit para ile çok sayıda alacak verecek kayıtlarının tutulduğu not defteri, ajanda ve mali nitelikte evrak ele geçirildi.

Firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin, vatandaşlara yüzde 50'ye varan oranlarda faizle borç verdikleri ve icra takibi başlattıkları alacakları karşılığında mal varlıklarına el koydukları belirtildi.

Organize suç örgütünün şu ana kadar bu yöntemle 253 vatandaşı mağdur ettikleri de öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:30
  1. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı
  2. gözaltı
  3. Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü
  4. operasyon
  5. Tefeci

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