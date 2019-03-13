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Tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Mersin ve Antalya’da jandarma ekiplerince tefecilik yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:09
Tefecilik operasyonu: 7 gözaltı

Mersin ve Antalya’da jandarma ekiplerince tefecilik yaptıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

 

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Anamur İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

 

Yaklaşık 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli 9 kişinin yakalanmasına yönelik, 8 ev ve 2 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 şahıs suç örgütü üyesi olmak iddiasıyla gözaltına alınırken, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

 

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kartı, 3 adet flaş bellek, 62 adet 1 milyon 500 bin TL değerinde senet, 44 adet boş senet, 27 adet 750 bin TL değerinde çek, 3 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği, 63 adet tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği fişeği, 7 bin 910 TL nakit para ile çok sayıda mali evrak, ajanda ve not defteri ele geçirildi.

 

Şüphelilerin, bankalar ile problemi olan ve borcu bulunan Anamur, Bozyazı ve Muratpaşa ilçelerindeki yaklaşık 90 vatandaşı, aylık yüzde 50’ye varan faiz uygulayarak mağdur ettikleri, nakit para vererek boş senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen vatandaşların menkul ve gayrimenkullerini kendi üzerlerine geçirdikleri, çek kırmak suretiyle tefecilik suçunu işledikleri, vatandaşları tehdit ederek ödeme yapmaya zorladıkları iddia edildi.

 

Operasyonun 18 Aralık 2018 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3. operasyon olduğu ve bu zamana kadar gözaltına alınan 20 zanlıdan 7’sinin tutuklandığı, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, gözaltındaki 7 kişiyle ilgili soruşturmanın da sürdüğü ifade edildi. Üç operasyon sonucunda tespit edilen mağdur sayısının ise 253 olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:09
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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